El escatológico regalo de Michelle Jenner a David Broncano: «De los mejores que me han hecho» La actriz ha sido la invitada del miércoles en 'La Revuelta'

Es una vieja conocida de la extinta 'La Resistencia' y le tocaba acudir al nuevo formato de 'La Revuelta'. La actriz Michelle Jenner pisó fuerte el plató del teatro Príncipe mientras aparecía derrapando un coche teledirigido con forma de excremento para David Broncano. «Es de los mejores regalos que me han hecho, eh. La imagen ha sido una mierda viniendo hacia mí», aplaudía el humorista, como un niño pequeño con el obsequio. «¡Se tira pedos también!», alucinaba pulsando el botón.

Y entonces aprovechó para lanzar a su invitada una pregunta escatológica. ¿Cuándo es la última vez que has hecho caca hoy? «Intento ir todos los días. Soy regular... salvo cuando me trastocan los viajes», confesaba. Broncano soltaba sin dudarlo que le encantaba hacer de vientres, por ejemplo, en los baños del avión. A cambio, el presentador regaló a la actriz un kit de reformas. Una horca para el huerto, una palanca, un organizador de cables... «Cosas útiles. Me encantan», se reía la invitada. Lo que sorteó fue la broma sobre el primer instrumento y el posible uso que le daría Daniel Sancho. Con su padre, el actor Rodofo Sancho, trabajó en la serie 'Isabel' y coincidió posteriormente en otros proyectos.

La intérprete, que saltó a la fama por su papel de Sara en 'Los hombres de Paco', acudió al sofá para presentar su nueva película, 'El secreto del orfebre', donde se reencuentra con Mario Casas, viejo conocido con el que coincidió en la exitosa serie de Antena 3. Antes, habían coincidido en el rodaje de un anuncio y no se reconocieron hasta un tiempo después de comenzar a rodar la conocida comedia. «Le tengo mucho cariño a ese chaval, eh. Cada ver mejora el tío», reconocía Broncano. Grison dio un dato que reveló el actor en 'El Hormiguero': ha dejado de fumar.

La cinta ha tenido como escenario Rioja Alavesa, concretamente la localidad de Elciego. La directora Olga Osorio adapta la novela corta de Elia Barceló. Ambientada en tres momentos del siglo XX (1953, 1979 y 1999), Casas da vida a Juan Pablo, un prestigioso orfebre que viaja desde España a Nueva York para una exposición sobre su obra y se reencontrará con Celia, un amor que marcó su vida e interpreta Jenner.

Broncano cerró con las preguntas clásicas. «Yo ahí nunca he entrado», le avisaba la invitada. «Pues ya es hora», le replicaba su anfitrión. Se negó en banda a dar ninguno de los dos datos. Ni el sexo ni el dinero. «No todo hay que contarlo», zanjaba.