La escapada romántica de Bárbara Goenaga y Borja Sémper a Cádiz «para celebrar la vida» El político vasco del PP se encuentra en plena lucha contra el cáncer

A.M. Martes, 2 de diciembre 2025, 09:07

Bárbara Goenaga y Borja Sémper han disfrutado de unos días de desconexión en Cádiz. Allí han aprovechado para recargar fuerzas cuando atraviesan un momento muy complicado en la familia. El político vasco del PP se encuentra en plena lucha contra el cáncer, detectado en fase inicial, según explicó el propio dirigente el pasado mes de julio.

La actriz ha publicado en su perfil de Instagram una serie de fotografías del viaje que ha realizado junto a su pareja. En ellas se ve a un Sémper sonriente y activo para hacer todo tipo de planes. Además de hacer turismo y recorrer las paradisiacas playas de la provincia, también aprovecharon para hacer senderismo y disfrutar de la gastronomía local. «Celebrando la vida», ha escrito ella en euskera.

En una de las fotografías que ha compartido Goenaga puede verse a ambos en el restaurante Ventorrillo El Chato, con platos tradicionales de marisco, que se encuentra dentro de una casa del siglo XVIII. Además de varias instantáneas de los atardeceres y lecturas que ambos pudieron disfrutar en Cádiz.

No es la primera vez que la pareja se marcha a Cádiz en los últimos meses. En agosto, nada más dar a conocer la enfermedad de Sémper, los dos fueron allí a pasar unos días. También se dejaron ver por Guadalajara. Goegana ha querido agradece a su familia el haberse quedado cuidando de los niños en casa.