El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Bizarrap y Nicki Nicole reciben una camiseta personalizada del FC Barcelona. FC Barcelona

El error garrafal del Barça con la camiseta personalizada de Nicki Nicole

La artista argentina y Bizarrap se convirtieron en los invitados estrella del partido del domingo contra el Como italiano

Marina León

Marina León

Lunes, 11 de agosto 2025, 10:57

Los rumores sobre un posible romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se han avivado todavía más durante la visita de la cantante argentina el pasado domingo al Estadio Johan Cruyffel para presenciar el duelo entre Barça y el Como italiano (5-0). La artista de 24 años, que lucía la camiseta azulgrana con el número de Lamine, se sentó junto a la familia y los amigos del de Mataró.

La artista y el también argentino Bizarrap se convirtieron en los invitados estrella del partido de pretemporada. Tras el encuentro, el equipo tuvo un detalle con ambos y Joan Laporta les entregó a cada uno una camiseta personalizada con sus nombres. Los fans de la cantante se han percatado de un error en este regalo por parte del club. Y es que en la camiseta de la artista han escrito mal su nombre, cambiando 'Nicki' por 'Nicky'.

En las últimas semanas se han revelado varios detalles que apuntan a un posible romance entre el futbolista y la argentina. Al parecer él lleva una foto de ella de fondo de pantalla en su teléfono móvil. Hay quien les ha visto besarse en una discoteca, aunque no haya testimonio gráfico del momento, e incluso parece que el beso que el joven deportista luce en la mejilla en uno de sus post de Instagram sería de ella.

Además, sobre este último partido, el periodista Javier Hoyos ha revelado que «Nicki Nicole ya conoce a la madre de Lamine Yamal; estaba en la misma zona, también con el primo y un amigo de Lamine». Además, parece que el delantero le habría dedicado uno de los dos goles que metió durante el partido.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Se ha tirado a las vías del metro para que no le apuñalen»
  2. 2

    Evacuado muy grave a Cruces un niño que se bañaba en las piscinas de El Fango
  3. 3

    Los pueblos de veraneo donde no cabe ni un vizcaíno más
  4. 4

    Este es el currículum de los políticos vascos: mucho abogado, tres con FP y dos sin titulación
  5. 5

    A más de 40 grados y hoy sigue el calor
  6. 6 Una treintena de incendios asola Castilla y León y varios serían provocados
  7. 7 Muere a los 24 años Lina Bina, actriz de cine para adultos
  8. 8

    Otegi planteó dentro de Bildu abrir el debate sobre la entrada de sus bases en la Ertzaintza
  9. 9 Un joven se encarama a una grúa de obra a 30 metros de altura en Gijón
  10. 10

    Un detenido por agresión sexual en las fiestas del Puerto Viejo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El error garrafal del Barça con la camiseta personalizada de Nicki Nicole

El error garrafal del Barça con la camiseta personalizada de Nicki Nicole