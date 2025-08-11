El error garrafal del Barça con la camiseta personalizada de Nicki Nicole La artista argentina y Bizarrap se convirtieron en los invitados estrella del partido del domingo contra el Como italiano

Los rumores sobre un posible romance entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se han avivado todavía más durante la visita de la cantante argentina el pasado domingo al Estadio Johan Cruyffel para presenciar el duelo entre Barça y el Como italiano (5-0). La artista de 24 años, que lucía la camiseta azulgrana con el número de Lamine, se sentó junto a la familia y los amigos del de Mataró.

La artista y el también argentino Bizarrap se convirtieron en los invitados estrella del partido de pretemporada. Tras el encuentro, el equipo tuvo un detalle con ambos y Joan Laporta les entregó a cada uno una camiseta personalizada con sus nombres. Los fans de la cantante se han percatado de un error en este regalo por parte del club. Y es que en la camiseta de la artista han escrito mal su nombre, cambiando 'Nicki' por 'Nicky'.

En las últimas semanas se han revelado varios detalles que apuntan a un posible romance entre el futbolista y la argentina. Al parecer él lleva una foto de ella de fondo de pantalla en su teléfono móvil. Hay quien les ha visto besarse en una discoteca, aunque no haya testimonio gráfico del momento, e incluso parece que el beso que el joven deportista luce en la mejilla en uno de sus post de Instagram sería de ella.

Además, sobre este último partido, el periodista Javier Hoyos ha revelado que «Nicki Nicole ya conoce a la madre de Lamine Yamal; estaba en la misma zona, también con el primo y un amigo de Lamine». Además, parece que el delantero le habría dedicado uno de los dos goles que metió durante el partido.