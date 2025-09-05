Envenenan en Asturias a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes» Las clarisas excomulgadas han denunciado la situación en sus redes sociales

Las excomulgadas monjas de Belorado iniciaban hace unos meses una nueva etapa en Asturias. Allí han abierto un restaurante, en la turística zona de Arriondas, para dar carpetazo a su pasado en el convento que finalmente han abandonado tras ejecutarse la orden de desahucio. Ahora, han desvelado a sus seguidores un problema en su nuevo hogar: el envenenamiento de algunos de sus perros.

Ha sido Sor Sion la que se ha grabado un vídeo en redes sociales «desde el monte». Es una especie de cebo lleno de lo que hemos comprobado que es veneno. Como una galleta de harina llena de puntitos negros. Hemos preguntado a veterinarios, criadores, gente del campo... concuerda que son cebos para envenenar a los animales«, confirmaba. Ha explicado que algunos de sus perros han padecido problemas de salud, incluso recientemente ha fallecido uno de ellos, un Braco de Weimar.

Un comunicado acompañaba al vídeo en la publicación en Instagram. «Las Hermanas Clarisas de Belorado expresan con profundo dolor y consternación la grave situación que atraviesan tras la aparición de síntomas en varios de sus perros compatibles con un posible envenenamiento. Estos animales representan un pilar fundamental en su vida cotidiana y en los valores que profesan».

Y denuncian: «Desde la comunidad recuerdan que desarrollan su labor en un terreno y un núcleo zoológico autorizado en el concejo de Cangas de Onís, cumpliendo con la normativa vigente y en total transparencia. Las hermanas manifiestan su preocupación por unos hechos que consideran un atentado contra la vida de seres inocentes y que impactan directamente en la paz y espiritualidad de la comunidad. Hacen un llamado a la reflexión y al respeto, recordando que la verdadera fraternidad se construye desde la compasión y el cuidado de toda criatura».