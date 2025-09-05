El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 5 de septiembre

Envenenan en Asturias a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»

Las clarisas excomulgadas han denunciado la situación en sus redes sociales

G. C.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 22:08

Las excomulgadas monjas de Belorado iniciaban hace unos meses una nueva etapa en Asturias. Allí han abierto un restaurante, en la turística zona de Arriondas, para dar carpetazo a su pasado en el convento que finalmente han abandonado tras ejecutarse la orden de desahucio. Ahora, han desvelado a sus seguidores un problema en su nuevo hogar: el envenenamiento de algunos de sus perros.

Ha sido Sor Sion la que se ha grabado un vídeo en redes sociales «desde el monte». Es una especie de cebo lleno de lo que hemos comprobado que es veneno. Como una galleta de harina llena de puntitos negros. Hemos preguntado a veterinarios, criadores, gente del campo... concuerda que son cebos para envenenar a los animales«, confirmaba. Ha explicado que algunos de sus perros han padecido problemas de salud, incluso recientemente ha fallecido uno de ellos, un Braco de Weimar.

Un comunicado acompañaba al vídeo en la publicación en Instagram. «Las Hermanas Clarisas de Belorado expresan con profundo dolor y consternación la grave situación que atraviesan tras la aparición de síntomas en varios de sus perros compatibles con un posible envenenamiento. Estos animales representan un pilar fundamental en su vida cotidiana y en los valores que profesan».

Y denuncian: «Desde la comunidad recuerdan que desarrollan su labor en un terreno y un núcleo zoológico autorizado en el concejo de Cangas de Onís, cumpliendo con la normativa vigente y en total transparencia. Las hermanas manifiestan su preocupación por unos hechos que consideran un atentado contra la vida de seres inocentes y que impactan directamente en la paz y espiritualidad de la comunidad. Hacen un llamado a la reflexión y al respeto, recordando que la verdadera fraternidad se construye desde la compasión y el cuidado de toda criatura».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  2. 2

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  3. 3

    Ibon Meñika: el exdirigente de Sortu condenado por pertenecer a ETA que ahora lidera las protestas contra Israel en la Vuelta
  4. 4

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  5. 5 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  6. 6

    Condenan por fraude a un cirujano de Reino Unido al que le amputaron las piernas para satisfacer su interés sexual
  7. 7 Bizkaia se prepara para un fin de semana loco: de 36 grados y playa a sacar la chaqueta y el paraguas en solo unas horas
  8. 8

    De las 11.970 transferencias en el mundo sólo ha fallado la de Laporte, ¡vaya por Dios!
  9. 9

    La Viña del Ensanche cierra cuatro meses por reforma en vísperas de su centenario
  10. 10

    «En el Funicular de Artxanda no podría pasar lo mismo que en Lisboa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Envenenan en Asturias a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»

Envenenan en Asturias a los perros de las monjas de Belorado: «Son seres inocentes»