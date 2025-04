Emma García defiende a Jessica Bueno: «Cuidar de los hijos también es trabajar»

Leire Moro Domingo, 6 de abril 2025, 16:58 | Actualizado 17:07h. Comenta Compartir

El último programa de 'De Viernes' dejó momentos de gran tensión, especialmente durante el careo entre Jessica Bueno y Jota Peleteiro. La expareja se vieron las caras en pleno directo para exponer sus respectivas versiones sobre su separación. Un divorcio marcado por el conflicto y la exposición mediática. Un cara a cara que llevó a la modelo al límite emocional: «A mí esto me supera, es un tema que me duele mucho, no puedo más», confesó entre lágrimas.

Era de esperar que programas como 'Socialité' o 'Fiesta' este fin de semana abordarían todo lo que sucedió entre exfutbolista y la modelo. Y ha sido precisamente en el programa de Emma García donde surgió un intenso debate sobre el papel de Bueno durante su relación con Peleteiro. Algunos tertulianos dejaban caer que la sevillana había renunciado voluntariamente a trabajar e incluso minimizaron su implicación como madre.

Ante estas afirmaciones la presentadora vasca no se pudo quedar callada y alzo la voz en defensa de Jessica, visiblemente molesta con el discurso que tachaba a la modelo de «mantenida». «Cuando una pareja se separa, el juez tiene que decir lo que le corresponde a cada uno. Él ha trabajado como futbolista, pero ella también ha trabajado», dijo con firmeza.

Emma García fue aún más clara al denunciar como se estada restando valor al trabajo doméstico y a la crianza: «Esta es una de las partes que se olvida. Dicen que ella no ha trabajado. Perdón, ¿a qué llamáis trabajar? ¿Acaso cuidar a los hijos, llevarlos al colegio y estar pendiente de ellos no es trabajar? Este discurso de 'mantenida' no es así. No nos equivoquemos».

La presentadora se vio obligada a responder así cuando una de sus colaboradoras, Kiti Gordillo, no dudó en arremeter contra la modelo por lo que había dicho en 'De Viernes': «No está acostumbrada a tener 1.500 o 2.000 euros mensuales, que es lo que gana casi todo el mundo en España». «Como mujer, me indigna escuchar en 2025 ese tipo de cosas, que 'mi marido no me dejaba trabajar'. Es una vergüenza. «Si a mí, mi chico, con el que llevo un porrón de años, me dice que deje de trabajar, le mando a freír espárragos», señalaba Gordillo.

Amor Romeira, al igual que Emma, no dudó en defender a Jessica: «Kiti, te felicito porque no hayas tenido que vivir una realidad así. Pero hay mujeres que viven este tipo de violencia económica, como Jessica Bueno».

