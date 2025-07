El enigmático mensaje de Elisa Mouliaá en redes: «El día que denuncié a Errejón, el universo me habló»

Marina León Lunes, 21 de julio 2025, 09:47 Comenta Compartir

Hace tan solo unos días, el 'caso Errejón' sumó un nuevo capítulo. El exdiputado de Sumar dio el primer paso para querellarse contra Elisa Mouliaá por un delito de calumnias. La demanda que se presentó el pasado martes martes ante los juzgados de primera instancia de Madrid, reclama a la actriz 10.000 euros de indemnización.

El día que denuncié a Errejón, el universo me habló. No con palabras, sino con una señal tan sutil como imposible de ignorar.



Dos motos. Dos matriculas..

CON EL MISMO NÚMERO: 8278.



No entendí nada, pero lo sentí todo.

Horas después, miré el significado.

8278 suma 7.



Ese día,… pic.twitter.com/osIEI3IIUi — Elisa Mouliaá (@ElisaMouliaa) July 20, 2025

Todo llega después de que se filtraran varios audios que Elisa Mouliaá le mandó a Soraya, una de las organizadoras de la fiesta en la que el exdiputado de Sumar habría supuestamente agredido sexualmente a la presentadora en septiembre de 2021. Las conversaciones se han extraído del teléfono que la actriz aportó al Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, que investiga a Errejón por un presunto delito de agresión sexual.

Ahora, la presentadora ha sorprendido a sus seguidores en redes con un enigmático mensaje sobre algo que le sucedió el día en el que interpuso la denuncia. «El día que denuncié a Errejón, el universo me habló. No con palabras, sino con una señal tan sutil como imposible de ignorar», comienza explicando en X (antes Twitter).

«Dos motos. Dos matrículas... Con el mismo número 8278. No entendí nada, pero lo sentí todo. Horas después, miré el significado: 8278 suma 7», escribe la presentadora, que va más allá y asegura que la suma de la fecha de aquel día (25/10/2024) también daba como resultado siete. «Y entonces lo vi claro. El siete es el número del alma, del despertar, de los que no se callan. Del silencio que arde y de la verdad que es incapaz de sostenerse más sola. No fue coincidencia, fue el cielo susurrando: 'No tengas miedo. Estás protegida. Esta vez, la luz camina contigo. Sigue..'», concluye.