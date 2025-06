Enfrentamiento entre Risto Mejide y Estrella Morente por la tauromaquia: «La ignorante eres tú»

A. Mateos Martes, 3 de junio 2025, 10:43 Comenta Compartir

Las entrevistas de Risto Mejide en el 'Chester' suelen ser amables. El invitado se abre con el presentador, que aporta un tono menos serio de lo habitual, y el espectador es testigo de una charla entre famosos de la que saca muchas conclusiones. Hasta aquí, lo habitual en el 'prime time' de Cuatro. Pero anoche se vivió todo lo contrario en la entrevista con Estrella Morente.

La cantante y Risto se engancharon, pero bien, a cuenta de la tauromaquia. La andaluza, que es muy taurina, se encendió cuando el presentador dio su opinión sobre la llamada «fiesta nacional» y este se sintió ofendido y acabó llamándola «ignorante».

Risto, que ya sabía de qué pie cojeaba su invitada, le preguntó si votaría a algún partido político en función de su opinión sobre la abolición de la tauromaquia. Esta, con mucho arte, trató de sacarse de encima la pregunta. «No apoyo a un político por eso...», confesó. Pero no pudo evitar dar su opinión sobre el mundo de los toros: «Soy una enamorada del animal en el campo. He vivido cosas muy especiales, pero también vivo en una sociedad con mucha desinformación y no voy a intentar convencer a nadie. Cada uno tiene que actuar según su conciencia. A mí me emociona una maravilla de faena, me gusta el toro y el toreo».

No tardó en encontrar la réplica del presentador. «Con todo el respeto, no entiendo a los taurinos, no entiendo qué parte de torturar a un animal os emociona», le respondió Risto. Morente se fue por las ramas: «Yo tampoco entiendo por qué hay gente que pasa hambre en este país». La cara de Risto era de no entender nada y así se lo hizo saber, mientras volvía a apretarle las tuercas a su invitada: «Mientras sea legal me lo comeré, pero ¿debería ser delito? Sí».

Fue entonces cuando la tensión entre ambos se disparó. La cantante consideró que esta respuesta era fruto de la «ignorancia» y la «falta de información». Y cuando Risto escuchó esas palabras se rebotó y fue directo al choque: «Los taurinos con los que hablo se defienden con falacias, y es peor ser mentiroso que ignorante. Dicen que si no existieran los toros no existiría el toro. Eso es mentira. (...) Si no lo sabes entonces la ignorante eres tú».

A la andaluza no le quedó más remedio que bajar un tono la conversación y disculparse. «Yo no quiero desmontarte, he empezado con respeto y te ha molestado que te llame ignorante. Conozco otros que podría rebatir, pero no tengo la misma necesidad de que sigan de la que tienes tú de que desaparezcan los toros», afirmó antes de acogerse a «la libertad de expresión». Risto, entonces, observó que el choque moría en ese instante y prefirió cambiar de tema.