El enfado de Bertín Osborne ante las críticas por el reportaje con Gabriela Guillén y su hijo: «Me enciendo» El cantante ha sido el primer invitado de la temporada de 'El Hormiguero'

Gabriel Cuesta Lunes, 1 de septiembre 2025, 22:24 | Actualizado 22:47h. Comenta Compartir

Pablo Motos arrancó su nueva temporada de 'El Hormiguero', la número 20, una semana antes que su rival en el 'access prime time', 'La Revuelta' de David Broncano, y con dos invitados de su cuerda: Bertín Osborne y Sergio Ramos. «Cuando empezamos los móviles tenían teclas y las televisiones culo. Lamine Yamal no había nacido», presumía Motos, entre otras muchas comparaciones de este tipo que enumeró durante minutos.

Primero entró en plató el cantante. Y Motos comparó sus alturas. «Me siento un 'funko'», confesaba entre risas. «Ya tenías que tenerlo asumido», se encogía de hombros Osborne. «¿El verano? En el campo, no he salido». Le preguntó sobre su «movida» publicada en la revista HOLA, en referencia al reportaje junto a David, el hijo que tuvo junto a su expareja, Gabriela Guillén. «¿Qué movida? Tengo un niño. Es un encanto, una monada... La gente decía que lo tenía escondido. Ahora lo saco y... follón. Ya me la sopla. Hago lo que quiero. Como si tuviera que dar explicaciones. Todo bien. Me llevo bien con todo el mundo», decía de forma airada, en referencia a la relación con la que mantuvo una relación hasta mediados de 2024.

Posteriormente, ambos protagonizaron una guerra en los tribunales en la que la Justicia dio la razón a Guillén para que el cantante asumiese su responsabilidad paterna. En un primer momento, Osborne se negó a ejercer como padre y luego rectificó a través de un comunicado. «Me enciendo con este tema», insistía el invitado por el revuelo a raíz de la entrevista concedida al semanal.

Motos puso los mejores momentos del cantante en 'Tu cara me suena'. Y le preguntó por la peculiar configuración de su teléfono. «Tengo restringidas las llamadas. Tengo un desapego tremendo a la tecnología. Soy más de campo que un olivo. Va contra mis principios. No llevo el móvil porque es un coñazo. Contesto al que quiero cuando veo el mensajito al tener las llamadas restringidas», desgranaba.

Videollamada con Ramos

Osborno reiteró que se retira de la música y que hará una gira gorda de despedida. «Esto ha cambiado un huevo. ¿A dónde voy yo», dijo en referencia a su desconocimiento de los grupos emergentes. «Yo no sé quiénes son. Va a ser muy bonito y luego seguiré en televisión». Presentó su nueva gama de productos y confesó su dieta, con la que ha adelgazado «unos diez kilos». «Desayuno poco, pero comer... Para desayunar me tomo una copa de tinto porque te da un brillo en la frente fantástico. Unos huevos revueltos con pavo y unos picos. Con eso salgo a la calle... que me como los caballos. De comer era un animal antes comiendo, pero ahora normal. Como sano. Procuro no comer grasas ni fritos», resumía. El invitado recordó su formato de entrevistas en su casa. Y contó su secreto. «Os invitaba a unas cuantas copas... y cantabais 'La traviata' a la cuarta», se reía.

Llegó el turno para el otro invitado. En realidad, Sergio Ramos no acudió al plató y entró por videollamada desde México. «¿Te presento como cantante o futbolista?», arrancó Motos la charla con el defensa del Moterrey, que acaba de sacar una canción que ha dado de qué hablar. 'Cibeles' habla sobre su etapa en el Real Madrid y más de uno ha comentado lo que podrían ser algunas pullas al club. «No hay mejor crítico que un buen amigo», explicaba Ramos al contar que enseño a Motos su maqueta. «La música me ha marcado de cerca y es una forma de vivir», se justificaba el deportista. Y adelantó que pretende hacer una transición del fútbol a ese otro mundo. «Tengo algunos temas». Tampoco descarta ser entrenador. «El fútbol es algo que se lleva en las venas».