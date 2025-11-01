Encuentran muerta a la influencer y política de 30 años Fernanda Maroca

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sábado, 1 de noviembre 2025, 19:54

La brasileña Fernando Oliveira da Silva, conocida en redes como Fernanda Maroca, ha fallecido a los 30 años. La Policía encontró su cuerpo «sin vida y con evidentes signos de descomposición» en su casa ubicada en Lago Verde, en el estado de Maranhão, en Brasil. Según las primeras informaciones, sus familiares fueron quienes encontraron su cuerpo la semana pasada después de no tener contacto con ella durante varias horas.

Fernanda Maroca era una figura reconocida en redes sociales, donde sumaba más de 50.000 seguidores. Centraba su contenido en el fitness, la belleza y su labor política. Fue concejala en Lago Verde. Fue elegida por el partido Progressistas en 2020 y llegó a ocupar dos veces la presidencia del Concejo Municipal, de 2021 a 2024.

El Ayuntamiento de Lago Verde ha decretado tres días de luto oficial en reconocimiento a su labor pública. «Fernanda fue una figura destacada y respetada en la comunidad y dedicó su vida al servicio público con amor y mucho compromiso», destaca el gobierno municipal en sus redes sociales. Así, la Policía ha abierto una investigación para determinar las causas exactas de la muerte y esclarecer las circunstancias en las que se produjo.

