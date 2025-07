El emotivo regreso de Joanna Ivars a La Sexta tras su grave accidente de esquí: «Sabía que me podía morir» La jefa de meteorología de la segunda cadena de Atresmedia reaparece en 'Más vale tarde' tras meses hospitalizada tras sufrir un accidente

A. Mateos Miércoles, 9 de julio 2025, 11:40

Joanna Ivars, jefa de meteorología de La Sexta, sufrió un grave accidente el pasado mes de febrero mientras esquiaba en Formigal (Huesca). Se rompió el conducto biliar y el páncreas tras salir despedida hacia la «pared de un río» y tuvo que ser tratada de urgencia por una hemorragia interna. «Tuve la gran fortuna de llegar a un sitio donde me salvaron la vida», explica, muy emocionada, en su regreso a los platós.

Ivars fue recibida ayer en 'Más vale tarde' por todo lo alto. Iñaki López y Cristina Pardo le entregaron un ramo de flores en señal de bienvenida antes de que la meteoróloga tuviese que pasar el mal trago de recordar el accidente. «No estaba haciendo el loco, pero, estaba fuera de pista», reconoce. Aquel día ella aseguró estar más «cansada» de lo normal. «No estaba segura» de esquiar fuera de los límites de la estación pero se animó y al hacer un giro no tuvo fuerzas para corregir la posición y salió depedida hacia un riachuelo. Para evitar romperse algún hueso adoptó la posición de la cruz y su abdomen recibió el golpe.

«Fue un despiste y lo he pagado bastante caro», reconoció ayer. «Llegué primero al hospital de Huesca, allí me atendieron increíble y decidieron trasladarme hasta el hospital Miguel Servet de Zaragoza», relató. Ya en Zaragoza fue atendida por un equipo especialista en hepatobiliopancreática. «Cada persona con la que he tratado en ese hospital nos ha tratado mejor», contaba muy emocionada.

Pardo le preguntó si llegó a pensar que se moría e Ivars reconocio que sí: «En el momento que tuve el accidente y me dio la hemorragia, yo sabía que estaba muy grave y que me podía morir». La meteoróloga estuvo 17 días en la UCI y tras una larga recuperación primero en el hospital, y después en casa, ahora regresa a su rutina diaria.