El emotivo homenaje a Marta, la 'mujer adrenalina' de 'El Hormiguero' fallecida practicando salto base Pablo Motos y el equipo de las hormigas rindieron un bonito tributo a su compañera en el primer día de la vigéstima temporada

A. Mateos Martes, 2 de septiembre 2025, 08:05

«El regalo más grande de hacer este show es conocer a gente interesante». Así arrancaba Pablo Motos el 'speech' final del primer programa de la vigésima temporada de 'El Hormiguero', con un homenaje a Marta Jiménez, conocida como 'mujer adrenalina' y colaboradora del programa, que falleció el pasado mes de julio practicando salto base en Huesca.

Desde 'El Hormiguero' le rindieron anoche un bonito tributo. «Queremos recordarla como cuando venía al programa repartiendo alegría y dando botes de felicidad cuando los retos le salían», dijo Pablo Motos antes de dar entrada a un vídeo sobre la colaboradora.

En las imágenes se ve a Marta practicando algunos de los retos de altura en los exteriores de los estudios de 'El Hormiguero'. En la última secuencia, la más emotiva, se ve a la colaboradora pinchar un globo mientras sube al cielo. En ese momento aparece un mensaje en pantalla en el que se puede leer «hasta siempre, Marta».

Motos, como presentador del programa, quiso mandar un mensaje de cariño a la familia de 'la mujer adrenalina' y se despidió del público con un bonito «Marta sigue volando».

Marta Jiménez, madrileña de 34 años, era uno de los personajes más queridos del programa de Pablo Motos. Su fallecimiento tuvo lugar en el valle de Chistau, en la zona de Punta Calva, cuando saltó con paracaídas desde la cresta de una montaña.

Jiménez, que ya contaba con una larga experiencia en los deportes extremos, se incorporó a 'El Hormiguero' en la temporada 18 y protagonizó varios vídeos espectaculares en los que mostraba su pericia en actividades de alto riesgo. La peligrosidad parecía formar parte de su ADN y, tras su exitoso debut, siguió colaborando esta pasada temporada en el programa de Motos con sus pruebas no aptas para cardíacos.

El mismo presentador confesó en directo que llegó a sufrir «un ataque de pánico» en uno de sus ensayos. Fue cuando la 'mujer adrenalina' realizó el pasado 1 de octubre un salto base a 60 metros de altura en lo más alto de una grúa para caer en el parking situado al lado del plató. Un juego de niños para ella que ya atesoraba más de 390 descensos similares en paracaídas.