La emotiva felicitación de cumpleaños del novio y las amigas de Belén Domínguez, la joven fallecida de cáncer: «Fuiste un milagro»

Marina León Jueves, 22 de mayo 2025, 17:23

Ha pasado menos de un mes del fallecimiento de Belén Domínguez, la joven sevillana que llevaba 16 meses postrada en la cama de un hospital debido a tumor intramedular. Sus familiares y amigos la recuerdan cada día, pero hoy con más motivo, y es que Belén hubiera cumplido 32 años.

Las redes sociales se han llenado de mensajes cargados de cariño para la joven, que se convirtió en la paciente más querida del hospital madrileño Ramón y Cajal después de que le diagnosticaran el cáncer en el verano de 2023. Quien permaneció a su lado hasta el último momento, además de sus padres, fue su pareja, Emilio, que hoy le dedica estas palabras. «Feliz cumpleaños mi amor, que desde el cielo sigues iluminando nuestras vidas. Te escribo desde aquí, desde tu Sevilla, con los pies en el albero pero el corazón allí arriba, donde sé que estás, cuidándonos como siempre lo hacías. No hay un solo día en que no te sienta cerca», escribe en su última publicación de Instagram.

El joven, que describe a Belén como «un auténtico milagro», asegura que durante este tiempo en el hospital, «nos has dado una lección de vida que nunca olvidaremos. Nos has hecho mejores personas a todos». Así, ensalza su «alegría, fuerza, y forma de valorar la vida incluso en los momentos más duros». «Dios te puso en nuestras vidas como un ángel en la tierra, y ahora te tenemos en el cielo, guiándonos con esa luz que nunca se apaga. Yo te llevo conmigo cada día, en cada paso. Y hasta que volvamos a encontrarnos, seguiré viviendo como tú me enseñaste: con alegría, con fe, y con el corazón lleno de amor. Te quiero para siempre», se despide.

Entre los mensajes en redes también destacan los de Lucía Pombo y la periodista Marta Barroso, que forjaron una fuerte amistad con Belén. «Hoy es un día de celebración, es tu cumple, y no queremos ponernos tristes», cuentan, junto a varias fotos de las tres en el hospital. «Hoy cumples 32 años, y arriba y abajo estamos de fiesta. Por eso, además de felicitarte queremos recordarte con una gran sonrisa. Como la que nos regalabas tú siempre que llegábamos a la 717. Como la que imaginamos las dos que tendrías el día de tu despedida en Sevilla», añaden. «Hoy todos celebran en tu Sevilla del alma. Nosotras lo hacemos desde Madrid. Te queremos un huevo. Como decimos las dos. Tan mal habladas como tú», concluyen.