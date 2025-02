La emotiva despedida de Pepe Mujica en su última entrevista: «Mañana me despertaré muerto y chao»

Silvia Osorio Domingo, 2 de febrero 2025, 23:36 Comenta Compartir

Pepe Mujica, que afronta su recta final en la vida, ha concedido a Jordi Évole la que será su entrevista a Jordi Évole. El programa 'Lo de Évole' ha emitido este domingo la charla con el expresidente de Uruguay que se grabó en julio de 2024, solo unos meses después de que finalizara su tratamiento contra el cáncer. «Sé que me voy a morir pronto, pero ni pienso en la muerte, sigo haciendo proyectos. Mañana me despertaré muerto y chao», ha señalado.

Esta charla se grabó en julio de 2024.



Pepe había acabado el tratamiento para el cáncer de esófago: “la muerte, tan importante señora, no la atiendo”.#LoDeMujica pic.twitter.com/TeCJzSdl1u — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 2, 2025

En enero de 2025, anunció que el cáncer se había expandido y que renunciaba a nuevos tratamientos. «Cuando -la muerte- quiera venir, que venga. Le diré que sería bueno que se diera otra vuelta», bromea el expresidente de Uruguay», le ha dicho al conocido periodista de La Sexta. Mujica ha reconocido que «no queda mucho» y que «en algún momento va a llegar», compartiendo un último brindis con Évole y su mujer, Lucía, con quien habla de su amor y de su relación con el paso de los años.

En sus últimas palabras ha dejado toda una lección de vida que ha emocionado al presentador del programa. «Cuando la muerte quiera venir, que venga», ha afirmado. Évole, por su parte, le ha transmitido cómo le ha marcado en su vida: «Usted ha sido muy importante en mi vida. Mi primer encuentro con usted hace 10 años me hizo ver las cosas de otra manera. Uno de los momentos que más he disfrutado para mi presente y mi futuro son las veces que he estado con usted. Nunca se lo he dicho y quería decírselo», le ha dicho.

Todos somos un poco @jordievole expresando su admiración y agradecimiento a Pepe#LoDeMujica pic.twitter.com/s6Mg8911BN — laSexta (@laSextaTV) February 2, 2025

Pero han tenido tiempo para hablar sobre más asuntos: el expresidente de Uruguay ha dado un repaso de política internacional, de la situación de España como país, del estado de la Justicia o del «sistema estúpido» en el que vivimos.

Tenemos un problema con la justicia. Y no solo en España. #LoDeMujica pic.twitter.com/c31lSE2LKG — Lo de Évole (@LoDeEvole) February 2, 2025

«No estamos en una época de cambio, estamos en un cambio de época», considera un lúcido Mujica. Pepe Mujica cree que en el sistema actual, los ciudadanos «nos hacemos daño a nosotros mismos», poniendo de ejemplo al clima: «Hace 32 años que la ciencia en Kioto nos dijo lo que pasaba. Nos pronosticó que los fenómenos adversos iban a ser más frecuentes y más adversos, nos dijo la causa y nos dijo lo que hay que hacer».