La emotiva carta de bienvenida de un perro a sus vecinos: «Estaba vagando por una carretera...»

Las redes sociales se hacen eco de una curiosa carta que un hombre ha dejado en el portal donde vive

A.M.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 08:43

Comenta

«Hola me llamo Bruno y soy el vecino del 2ºA». Así comienza la carta de un vecino en la que se hace pasar por su mascota para pedir perdón al resto de residentes de su edificio por si este molesta en su ausencia. El documento está firmado por Bruno, que utiliza incluso una huella para darle un toque humorístico al asunto.

Su dueño Tomás explica a sus vecinos las penurias que ha pasado Bruno, un cachorro Beagle de solo dos meses y medio. «Me encontraron vagando por una carretera y Tomás me adoptó», se puede leer. «Soy un poco llorón sobre todo si me quedo solito».

Bruno 'le cuenta' al resto del portal que «estoy aprendiendo a portarme bien para ser un buen vecino, así que disculparme si me escucháis llorar o ladrar».

La acogida, al parecer, ha sido todo un éxito. E incluso una vecina ha dejado una respuesta en la carta. «¡Bienvenido, Bruno!», se puede leer junto al icono de una sonrisa.

La carta se ha difundido en la red social 'X' a través de Rubén Pérez, de la Fundación Franz Weber, y ha gustado mucho a sus usuarios.

