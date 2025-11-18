El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La emoción de Martin Berasategi en el homenaje de 'MasterChef Celebrity' en San Sebastián

El talent culinario de La 1, que celebró su final, rindió tributo al chef vasco por sus 50 años de trayectoria

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 18 de noviembre 2025, 07:57

Comenta

'MasterChef Celebrity 10 se trasladó a San Sebastián para rendir tributo a uno de los cocineros más reconocidos del planeta. El talent culinario de La 1 celebró su última prueba de exteriores de la temporada en la capital donostiarra con un protagonista muy especial: Martin Berasategi. El chef vasco cumple este año medio siglo de trayectoria en los fogones y el programa le dedicó esta gran final, que se saldó con Mariló Montero como ganadora.

Pero antes, se vivieron momentos muy especiales en San Sebastián, con la playa de La Concha como telón de fondo. Berasategi, el cocinero con más Estrellas Michelin en España, se mostró muy emocionado. Antes de arrancar la prueba, Martín quiso dejar una bonita reflexión sobre su recorrido en la gastronomía: «Ser buena persona me ha salido rentable, he transmitido, he contagiado y he ilusionado y trabajé duro para ser el mejor profesional que podía ser. Aunque ahora, 50 años más tarde, me sigo llamando a mí mismo el eterno aprendiz. Lo que me ha pasado está muy por encima del mejor sueño que tuve. Estoy encantado».

Samantha no quiso dejar pasar la oportunidad de recordar que el legado de Martín va más allá de los fogones, porque su expresión 'Garrote', ha entrado en el diccionario de la RAE.

La escena terminó con Martín llorando con su nieta en brazos y saludando uno a uno a todos los comensales de su homenaje: «Es el mejor día de mi vida,. Ha merecido la pena haber trabajado tanto. Aunque viva 3000 años más, me tendré que pellizcar todos los días de la suerte que he tenido de tener una familia así y unos amigazos que están a mi lado para que yo disfrute tanto de la vida y de la gastronomía», señaló sin poder reprimir las lágrimas.

Mariló Montero, ganadora

Miguel Torres, Juanjo Bona y Torito fueron los encargados de elaborar una selección de los platos más icónicos de Martín, con el objetivo de conseguir la segunda chaquetilla de duelista. Pero la dificultad estuvo a la altura de semejante reto, con estos platos como protagonistas: gilda con tartar de atún, cuajo de tomate y alcaparras; ostra con jugo de aceituna y wasabi; huevo con salsa y lámina de carpaccio de papada de cerdo ibérico; caldo de chipirón salteado con su crujiente y ravioli cremoso de su tinta; chuleta de cordero lechal con colinabo y trazos de olivas negras; y zanahoria con mango, coco y crema helada de mandarina.

La décima temporada de la versión de famosos de 'MasterChef' finalizó con Mariló Montero imponiéndose a Miguel Torres en el duelo final. La presentadora conquistó al jurado con un homenaje a la huerta: un puré de lentejas con verduras y crumble de aceituna negra.

