La emoción de Iñaki Williams y Patricia Morales, a pocas semanas de ser padres: «Lo mejor está por llegar»

La mujer del capitán del Athletic ha compartido varias fotografías en las que muestra su avanzado estado de gestación

S. O.

Lunes, 27 de octubre 2025, 10:56

Comenta

Iñaki Williams no atraviesa por su mejor momento a nivel deportivo, pero en lo personal las cosas son muy diferentes. El capitán del Athletic, que causará baja durante varias jornadas por una lesión muscular, y su mujer Patricia Morales están a pocas semanas de ser padres. La pareja dará la bienvenida a su primer hijo y las emociones se encuentran a flor de piel.

La joven ha compartido en Instagram varias fotografías que muestran su avanzado estado de gestación. «Lo mejor está por llegar», ha escrito el jugador rojiblanco en el post de su mujer que ha publicado junto a imágenes de estas últimas semanas como la escapada del matrimonio a Biarritz, fotos junto a su perrito o de ropita de bebé.

El mayor de los hermanos Williams y su mujer cumplieron el pasado 1 de junio un año de casados después de seis de noviazgo. El pasado mes de julio, la pareja anunciaron que iba a ser padres con un vídeo en sus respectivos perfiles de Instagram donde se podía ver las manos de ambos ocultando una foto, que más tarde descubrieron.

Se trataba de la imagen de una ecografía. «Celebrando la vida de esta manera tan bonita», escribió el matrimonio que asegura al protagonista de la ecografía que «estamos deseando conocerte». El pasado sábado, el jugador rojiblanco le dedicó un gol a su bebé tras anotar su primer gol de la temporada ante el Mallorca.

