Emma García rompe su silencio para desmentir una 'fake news' sobre su familia

Leire Moro Domingo, 2 de febrero 2025, 11:21 | Actualizado 12:10h. Comenta Compartir

Emma García es uno de los rostros más conocidos de la televisión, que a pesar de su fama, ha conseguido mantener fuera de los focos su vida personal. Aunque este sábado tuvo que hacer una excepción. En pleno directo, la presentadora vasca interrumpió el programa que ella misma presenta ('Fiesta') para desmentir una información que circula sobre su familia y que, según sus palabras, «no es cierta».

La tarde transcurría con total normalidad en plató cuando la presentadora saltó para lanzar un mensaje que dejó a todos boquiabiertos. Aseguró que «circula por ahí una fake news, o sea, una mentira sobre mi familia que quiero desmentir».

Sin entrar en detalles sobre qué noticia estaba negando, la periodista dejó claro que no piensa quedarse callada ante las «informaciones falsas» que afectan a sus seres queridos. «Quiero desmentirlo desde este momento y decir que, efectivamente, no es cierto. Ya está, ahí lo dejo. Es mentira».

El inesperado pronunciamiento dejó a los colaboradores y al público en un absoluto desconcierto. Mónika Vergara, habitual del programa, no pudo evitar mostrar su asombro. «Nos has dejado a todos descolocados», expresó. Pese a la insistencia de algunos compañeros, la presentadora prefirió no dar más explicaciones. Con su característico aplomo, quiso zanjar el asunto de inmediato. «Las cosas hay que decirlas y hay que zanjarlas. Y no hay más detalles», dijo.

Lo ocurrido este sábado ha llamado especialmente la atención, ya que no es común ver a Emma García abordando cuestiones personales en televisión. La presentadora de 'Fiesta' siempre ha sido muy discreta con su vida fuera de los focos.

Uno de los pocos momentos en los que rompió su habitual hermetismo fue en noviembre del año pasado, cuando quiso mandar unas palabras a su suegro, José Mari, que se encontraba ingresado en el hospital. «Aprovecho para enviarle un mensaje al abuelo de mi hija, que es mi suegro y está en el hospital. José Mari, un muxu muy fuerte», dijo entonces.

Temas

Audiencias