Emma García deslumbra en la Feria de Abril con un vestido de Raquel Bollo

L. González Domingo, 11 de mayo 2025, 10:39 | Actualizado 10:45h. Comenta Compartir

La Feria de Abril de Sevilla, que arrancó el pasado martes y culminará hoy, ha vuelto a congregar estos días a numerosos famosos. Una cita ineludible para muchos que este año ha sido también la primera vez para otros. Este es el caso de la presentadora vasca Emma García, que se ha estrenado por todo lo alto en el albero del Real. «Esto es una fantasía, una maravilla», declaraba nada más pisar el recinto ferial.

La conductora de 'Fiesta', natural del municipio guipuzcoano de Ordizia, llegó al lugar deslumbrando, con un traje de flamenca, blanco con pequeños lunares negros, diseñado por la colaboradora de televisión y empresaria Raquel Bollo. Un vestido sin mucho volumen, con cuello caja y de manga larga acabada en volantes, que pertenece a la última colección de la exmujer del cantante flamenco Chiquetete, y que en su web se vende por 875 euros.

Emma acompañó el vestido con complementos sencillos, con pendientes dorados y un recogido, y optó por no llevar el tradicional mantón. «Esta es mi primera vez. He estado a punto de venir muchísimas ocasiones, pero nunca se daba el momento», explicó García. «Esta vez he dicho, tengo que ir ya. He venido con mi querida directora, Eva, con Luis Rollán, con el Turronero y con toda la compañía. Venimos con muchas ganas de disfrutar», añadió.

La guipuzcoana dejó mudos a los espectadores de su programa, de Telecinco, el pasado mes de marzo, al relatar que había estado a punto de morir en cuatro ocasiones. «Me dijeron en qué momentos, yo no había sido consciente, creo que eso no lo sabemos si no te lo dicen», declaró.

Temas

Televisión

Sevilla

Ordizia

Audiencias