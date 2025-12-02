Un embarazo televisado en 'La isla de las tentaciones' que acaba en ruptura Sandra Barneda abronca a una de las parejas por presentarse al reality a punto de ser padres

A. Mateos Martes, 2 de diciembre 2025, 08:01 | Actualizado 08:15h.

'La isla de las tentaciones' utilizó las palabras «absoluto cine» para describir la hoguera de las consecuencias entre Álvaro y Mayeli que se emitió anoche. Y no les falta razón. Lo que vieron los espectadores es inédito en la televisión de telerrealidad; la pareja ocultó un embarazo que acabó siendo desvelado, ella fue expulsada por agredir a un compañero antes de romper con su novio y la presentadora, Sandra Barneda, acabó con una cara de no saber si felicitarlos o estrangularlos.

Mayeli y Álvaro han durado en la isla dos semanas contadas. Llegaron tarde en sustitución de Nieves y Lorenzo, expulsados disciplinariamente previamente, y se marcharon anoche, también expulsados por el programa como consecuencia de sus actos durante el último capítulo, en el que se vivieron agresiones a compañeros.

En realidad, la expulsión cayó sobre Mayeli, y Álvaro tuvo que aceptar hacer las maletas y marcharse para casa. Son las normas. A la joven se le fue por completo de las manos; le lanzó un vaso de agua a un compañero y después irrumpió en la villa de su novio para llamar «puta zorra» y amenazar a la soltera que tentaba a su chico.

Anoche era el momento en el que ambos se reencontraban tras el bochornoso espectáculo y la cosa fue a peor (para ellos). Llegaron con calma y pidiendo perdón por lo ocurrido, pero cuando les pusieron imágenes comprometidas la situación se fue de madre. «Eres un puto cerdo, un guarro asqueroso. Y un puto mentiroso porque me dijiste que no te gustaba y eso no lo había visto», dijo Mayeli al ver a su novio jugando y bailando con otra chica. Álvaro negó la mayor: : «No me lo merezco, me he comportado de diez, lo digo de corazón».

La relación se tambaleaba y Álvaro soltó la bomba: «Estoy completamente enamorado de Mayeli y hay un motivo por el que no he disfrutado de esta experiencia y es que vamos a ser padres». La cara de Barneda, un poema... y más al escuchar la respuesta de Mayeli a su chico: «No te corresponde a ti decir esto, gilipollas. Es mi cuerpo y si quiero lo digo».

El rostro de sorpresa de Barneda dio un giro de 180 grados y se tradujo en un enfado monumental. «No entiendo nada, habéis ocultado un embarazo, ¿qué locura es esta?, ¿entendéis los riesgos?, ¿la posición en la que nos habéis colocado? , ¿cómo se os ocurre venir embarazados, qué pretendíais?», exclamó la presentadora mientras las lágrimas ya eran visibles en las caras de los protagonistas.

«Yo sé que no tendríamos que haber venido. Yo no necesitaba esto para saber que quería estar con ella. ¿Por qué ocultar algo que para nosotros es maravilloso?», dijo Álvaro mirando a su novia desesperado. Pero ésta remató la faena plantando a su novio en la hoguera. «Porque ya no quiero estar contigo», le respondió. Y se fue.

Álvaro se levantó 'ipso facto' del taburete en busca de su ya exnovia, llorando a lágrima viva. Pero Barneda le frenó. «Aún no has respondido a la pregunta...». «¡Pero Sandra!», exclamó, quejoso él. Barneda le ordenó que se sentase y le hizo la pregunta que terminaría también con su participación en el reality: «¿Cómo quieres abandonar 'La isla de las tentaciones', solo o con un nuevo amor?». Este respondió que «solo» y se marchó a la carrera en busca de Mayeli, que le negó un abrazo.