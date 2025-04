Elizabeth Hanks, hija de Tom Hanks, revela los años de abandono y violencia que vivió con su madre tras el divorcio En su libro 'The 10: A Memoir of Family and the Open Road', expone la difícil infancia que vivió tras la separación de sus padres, marcada por el deterioro mental de su madre, el abandono emocional y un posible crimen familiar oculto

Elizabeth Ann Hanks, hija del oscarizado actor Tom Hanks y su primera mujer, la actriz Samantha Lewes, ha publicado un libro en que habla de la dura infancia que pasó desde el momento en el que sus padres se separaron. 'The 10: A Memoir of Family and the Open Road', que se publicará el 8 de abril, es una recopilación no solo de los recuerdos de su niñez marcados por el abandono, la violencia y el deterioro de la salud mental de su madre, Elizabeth; explica el viaje personal que emprendió para intentar entender el origen del trauma que afectó a su familia durante varias generaciones.

La hija de Tom Hanks relata con crudeza cómo sufrió con el divorcio de sus padres en 1985. EA, como le llaman cariñosamente, tan solo tenía tres años, así que apenas guarda en la memoria momentos en los que su familia estuviese unida. «Mis únicos recuerdos de mis padres juntos son en la graduación de mi hermano Colin y luego en la mía. Tengo una foto en la que estoy entre ellos. «En ella, la mejor peluca de mi madre está un poco torcida», explica en el libro.

Nueve años de sufrimiento

Entre los cinco y los catorce años, EA, vivió en Sacramento con su madre y su hermano mientras, a más de seiscientos kilómetros de ella, su padre comenzaba su ascenso en Hollywood y se casaba de nuevo con la que todavía hoy es su mujer, Rita Wilson. Esos primeros años tras el divorcio, aparentemente, los vivió entre comodidades: «una casa blanca con columnas, un patio trasero con piscina, un dormitorio con fotos de caballos», pero confiesa que también tenía una «gran carga emocional y psicológica devastadora».

Con el paso del tiempo, su madre comenzó a mostrar deterioro mental. «El patio trasero se llenó tanto de excrementos de perro que no se podía caminar por él; la casa apestaba a humo. El refrigerador estaba vacío o lleno de comida caducada más a menudo de lo que no, y mi madre pasaba más y más tiempo en su gran cama con dosel, repasando la Biblia». Según su testimonio, la situación se volvió insostenible cuando la violencia emocional se transformó en violencia física. Fue entonces cuando, con solo 14 años, se mudó a vivir con su padre y su madrastra en Los Ángeles.

Tras el divorcio, todo se volvió muy tenso, sobre todo cuando se mudaron a Sacramento sin decírselo a Tom Hanks. «Los gritos eran más aterradores. La comida era más irregular. La frecuencia con la que rezaba y le hablaba a Dios en voz alta era cada vez mayor. Antes podía mantener la compostura en público. Eso se acabó muy rápido». En una entrevista a 'People', Elizabeth cuenta que esa situación llegó al límite cuando justo antes de cumplir 14 años su madre le golpeó en la cara. Desde ese momento Tom se quedó con la custodia y ella y su hermano se fueron a vivir con él.

El viaje que inspiro el libro

Samantha Lewes murió en 2002 víctima de un cáncer de pulmón con 49 años. Elizabeth cree que su madre pudo sufrir un trastorno bipolar; en su libro recoge que presentaba síntomas como paranoia, delirios y episodios de profunda desconexión de la realidad. El detonante para escribir 'The 10: A Memoir of Family and the Open Road' fue un diario que encontró entre las pertenencias de su madre. En esas páginas pudo leer un episodio terrible que vivió su madre en la infancia. El abuelo de EA había cometido violación, asesinato e incluso canibalismo de una niña pequeña. Este relato llevó a E.A. Hanks a emprender un viaje de seis meses en una camioneta prestada por su padre, desde Los Ángeles hasta Palatka, Florida, lugar donde su familia materna había vivido.

Durante su recorrido, entrevistó a familiares, entre ellos un tío, que describió a Samantha como una niña marcada por una infancia de abandono y confusión. Elizabeth se cuestionó si los relatos del diario eran hechos reales o metáforas de un trauma profundo que su madre nunca logró verbalizar directamente. «Es muy posible que lo que describe sea la destrucción de su propia infancia. Que lo que cuenta realmente le sucedió. Que se sintió como si la asesinaran y devoraran», reflexiona en el libro.

En ese viaje también entendió la relación que tenían sus padres; Samantha y Tom se enamoraron cuando estudiaban interpretación en la universidad. «Mi padre quedó traumatizado por su infancia, el divorcio de su familia y la constante rotación de padrastros y hermanos. El amor que existía entre mis padres es el de dos niños heridos que intentan salir de un pozo juntos».