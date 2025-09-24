El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Elisa Mouliaá se suma a la teoría 'chemtrails' de conspiracionistas como Javi Poves: «Son intereses farmacéuticos»

La actriz acude al programa 'Código 10' junto al exfutbolista y defiende que las estelas que dejan los aviones en el cielo provocan las alergias

A.M.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:12

El público ya conocía al negacionista Javi Poves y sus teorías terraplanistas y conspiracionistas, pero anoche el exfutbolista salió en televisión acompañado de la actriz Elisa Mouliaá. La intérprete validó sus teorías en 'Código 10' y defendió a capa y espada la teoría sobre los 'chemtrails', las supuestas sustancias químicas que expulsan los aviones. «Son intereses farmacéuticas», apuntó al respecto.

Mientras Poves apuntaba a que desde los aviones se intenta «envenenar» a la población «para controlarnos», Mouliaá defendía que esta teoría va relacionada «con el clima» y con el poder «del Gobierno» de «cambiarlo». La actriz, , que se situó en el foco mediático por su denuncia contra Íñigo Errejón, sospecha que «estas estelas se concentran en un periodo de tiempo que coinciden con las alergias». Para intentar darle fuerza a su tesis aseguraba que su familia es «superacadémica» y que ella se basa «en la pura observación».

Su compañero de análisis, Javi Poves, contaba entonces una supuesta anécdota: «A mí me han intentado envenenar a través de los alimentos que ingerimos, a través del agua, han echado basura y podemos ver que tiene de todo menos H2O».

La teoría de los 'chemtrails' es vieja y la ciencia la ha desmentido en numerosas ocasiones. Las estelas que dejan los aviones a su paso por el cielo son partículas que salen de los motores y que al entrar en contacto con el aire frío forman cristales de hielo. Este efecto puede durar más o menos dependiendo de la humedad que se recoja en el ambiente.

