El cambio físico de Elisa Mouliaá: «Había engordado 12 kilos por los antidepresivos»

La actriz y presentadora planta cara a todos aquellos que la han criticado por su físico

B. V.

Lunes, 22 de septiembre 2025, 12:03

Elisa Mouliaá, que está en pleno proceso judicial contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual por parte del político, ha reaparecido en un vídeo en redes sociales en el que se planta contra todos aquellos que la han criticado por su físico.

«Os mando este vídeo para que veáis mi cara. Hay mucha gente muy amable, gente con mucha educación, pero también hay gente que me falta al respeto y que no es consciente de que los seres humanos cambiamos con el tiempo», sostiene la actriz y presentadora.

También hace referencia al caso Errejón. Y explica el motivo de su cambio físico en ese duro proceso cuando interpuso la denuncia contra el político. «Por desgracia, yo sufrí este abuso que denuncié el año pasado debido a que todo explotó por unas denuncias que se decían que eran mentiras. Yo había engordado 12 kilos por los antidepresivos que estaba tomando y que ya los he dejado».

Mouliaá afirma que se está «poco a poco recuperando la figura y el peso que tenía». «Creo que no somos conscientes del daño que hacemos a la hora de juzgar a los demás por su físico. Todo el mundo tiene en su mochila piedras con las que lidia cada día, así que tenemos que ser consciente de lo que decimos».

