El sueldazo que llegó a cobrar Jordi González por programa en su época dorada en Telecinco El presentador catalán ha anunciado que, una vez termine 'Col·lapse', que emite TV3, se retirará de la televisión

S. O. Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:05 | Actualizado 13:35h. Comenta Compartir

Jordi González ha dado a conocer la importante decisión que ha tomado. El presentador catalán pondrá punto y final a su dilatada trayectoria televisiva una vez termine 'Col·lapse', el programa que presenta en TV3. Será el último. A sus 63 años quiere cerrar su etapa profesional después de más de tres décadas de carrera. «Es mi epílogo, seguro. Lo podemos escribir ante notario. Puede durar tres meses o tres años, pero no haré otro programa», ha afirmado en una entrevista concedida con 'Diari Ara'.

El comunicador catalán tiene muy claro que se quiere jubilar. Aunque está recuperado, sufrió una infección que estuvo a punto de costarle la vida y le apartó de la pequeña pantalla. Su paso por 'D Corazón', en TVE junto a Anne Igartiburu, fue efímero debido a una enfermedad que contrajo durante un viaje a Colombia.

González ha sido uno de los rostros más conocidos de la televisión en España. Durante tantos años de trayectoria, ha conseguido amasar una importante fortuna, por lo que ganar dinero ya no es prioritario para él. «Tengo dinero y no tengo hijos. Al día siguiente iré a Japón, que todavía no he ido, además quiero aprender inglés y aprender a cocinar. Son las cosas que me propuse cuando tenía 40 años y que todavía no he podido hacer», explicó.

Sus primeros pasos tuvieron lugar en Telecinco. Presentó la segunda temporada de 'Moros y cristianos', y justo después, el programa 'La noche por delante'. Fueron sus mejores años en la cadena privada. Según ha revelado el propio comunicador, llegó a ganar «20 millones de pesetas por programa». O lo que es lo mismo 120.000 euros de ahora. Casi nada.

Bajada de sueldos

«Entré en Telecinco en 1998 y pagaban una barbaridad. Los colaboradores, cuando iban a un programa como 'La noria', cobraban 1.500 euros. Ahora están pagando entre 200 y 300. Yo entré en Telecinco en una época dorada, cuando ficharon también a Ana Rosa, Jesús Vázquez, Pedro Piqueras y a mí. Vasile nos decía que éramos la aristocracia de la tele. Después de los 2000, los sueldos se fueron moderando (...) Yo en el 2002 ya no cobraba tanto. Y cuando llegó la crisis nos recortaron a todos un 50%», explicó.

Temas

Televisión

Telecinco

Audiencias