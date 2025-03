La elegante respuesta de Jesús Calleja al terraplanista Javi Poves: «Lee un poco...»

A.M. Miércoles, 19 de marzo 2025, 09:14 Comenta Compartir

Jesús Calleja pidió a la Cope estar presente anoche en 'El partidazo' después del ataque que había sufrido unas horas antes por el terraplanista Javi Poves. El exfutbolista, más conocido por sus teorias conspiranoicas que por su carrera deportiva, cargó duramente contra el aventurero y además de calificar de «tongazo» su viaje al espacio le retó a subirse a un ring de boxeo. «Quiero pegarme con él», llegó a decir en riguroso directo.

Ante la ofensa vertida, Calleja entró en directo anoche en el programa de Juanma Castaño y fue muy elegante en su respuesta a Poves. «Lee un poco...», le dijo con cierta gracia. El exfutbolista había escupido al micrófono la teoría de que las imágenes del aterrizaje de la nave de Calleja estaban «editadas» porque sus él y el resto de pasajeros salieron del habitáculo «como si estuvieran tomando café en una cafetería». El popular presentador de Mediaset le invitó a que consultase en la página web de Blue Origin el funcionamiento de los retropropulsores de nitrógeno a presión.

🎙️ @JesusCalleja, en directo en @partidazocope



🙅🏻‍♂️ "Decir que mi viaje ha sido un tongazo es una falta de respeto hacia un profesional"



🟥 "Cuándo a alguien le expulsan 6 veces no es fruto de la casualidad, sino de la precipitación y de la sangre caliente"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/ZRJBv0NXmS — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 19, 2025

Pero lo que realmente molesta a Calleja es que Poves y el resto de terraplanistas ni siquiera hacen el amago de informarse. «Es que no hacen ni ese ejercicio, claro que ese ejercicio lo hacemos los profesionales que tenemos sentido común y responsabilidad en la comunicación», protestó.

Por supuesto, Calleja hizo caso omiso a la invitación de subirse a un ring con él. «Evidentemente, yo no voy a tener una conversación con un terraplanista por una sencilla razón: todos, como Poves, abrazan lo que se llama el simplismo... Señor Javi Poves, el día que usted tuviera la mínima preparación, que nunca la tendrá para acometer y abordar una expedición de ese calibre, donde verdaderamente hay que apostar fuerte, eso es tener valor, no que me retes a un ring».

🎙️ @JesusCalleja, en directo en @partidazocope



❌ "No voy a subirme a un ring. Ni voy a tener una conversación con Poves por una razón: abraza el simplismo"



👀 "Para él, todo aquello que no entiende o no ve, no existe"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/LMPh4o10QZ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 19, 2025

El leonés reivindicó la dificultad de viajar al espacio. «Hay que tener mucho valor para hacerlo, tienes que prepararte, no es fácil y además he ido a trabajar...», recordaba mientras aprovechaba para lanzarle un dardo a Poves por su polémico pasado como futbolista: «Cuando a alguien le expulsan de su trabajo seis veces y le puede caer una sanción que puede quedar fuera lo que queda de temporada, no es fruto de la casualidad. Es fruto de la precipitación, de tener sangre caliente y de no pararte, coger aire y decir 'a ver qué burrada voy a decir', 'a ver a quién voy a ofender'».

🎙️ @JesusCalleja responde a Poves en directo en @partidazocope



🤷🏻‍♂️ "La Tierra es esférica, y en las imágenes que publicaremos se ve una curvatura abrumadora"



🌍 "Javi, si me estás oyendo, jamás he dicho una mentira"



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/8PpTX7KB7C — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 19, 2025

Calleja se despidió con un mensaje de advertencia sobre el contenido que circula en las redes sociales y los negocios que están detrás de estas teorías conspiranoicas. «Yo no puedo entrar en un debate con alguien que tiene tal terquedad. Es tal el ridículo que hacen, y ellos mismos se dan cuenta en ocasiones, que nunca van a retroceder, ni van a dar marcha atrás, ni van a reconocer absolutamente nada», zanjó.

