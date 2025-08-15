¿Ejercicios de cardio o fuerza? Boticaria García despeja la duda sobre cuáles son mejor para la salud La divulgadora ha compartido las claves con sus seguidores a través de un vídeo

G. C. Viernes, 15 de agosto 2025, 19:17 Comenta Compartir

Es un debate habitual entre los que acuden habitualmente al gimnasio. ¿Son mejor los ejercicios de cardio para la salud o los de fuerza? Esta pregunta la ha abordado en sus redes sociales la conocida divulgadora y farmacéutica, Boticaria García. La nutricionista ha compartido un vídeo a sus más de 800.000 seguidores en el que, señala, pretende despejar «las dudas sobre si es mejor practicar cardio o ejercicios de fuerza».

«Entrenando fuerza ganamos músculo, mejoramos nuestros huesos y el equilibrio. Pero con los ejercicios aeróbicos impulsamos nuestro corazón y los pulmones», arranca. Y lanza varias preguntas. «¿Tiene sentido elegir entre oxigenar tu cuerpo o ganar músculo? ¿Es mejor que nos centremos en prevenir las enfermedades cardiovasculares o en prevenir la osteoporosis y las fracturas por caídas?».

«Lo ideal es repartir tiempo semanal entre los dos tipos de ejercicios», resume. Su argumento se basa en que «elegir entre cardio o fuerza es como elegir entre hortalizas y legumbres». Como experta, explica que son prácticas complementarias, por lo que lo mejor es incluir ambas en las rutinas de ejercicios.

Sí se moja más sobre cuál elegir en caso de tener poco tiempo para practicar deporte. «Si tiene poco margen y es imprescindible, daremos prioridad al ejercicio de fuerza. Es la única vía que tenemos para conseguir que esa gran aliada de la salud, que es la masa muscular, funcione correctamente y no se nos pierda por el camino», zanja.

Temas

Audiencias