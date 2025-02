Edmundo Bal sorprende a Broncano como espectador en 'La Revuelta': «Ciudadanos ahora son como una asociación de vecinos»

Gabriel Cuesta Martes, 18 de febrero 2025, 22:09 Comenta Compartir

De vez en cuando, algún que otro rostro conocido se camufla entre el público de 'La Revuelta'. Primero, lo hizo Carmen Lomana, pillada cuando saludó a Ana Mena entrando en el teatro Príncipe. Y este martes ha sido Edmundo Bal, expolítico de Ciudadanos, el que ha sorprendido a David Broncano entre los asistentes. Y el humorista no ha perdido la ocasión para charlar unos minutos con él y una buena ristra de bromas.

Bal abandonó la política tras la legislatura agotada en 2023. El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso (también fue candidato a presidir la Comunidad de Madrid) decidió volver a ejercer como abogado del Estado y se hizo a un lado en las primarias con las que pretendía ser cabeza de lista en las elecciones generales. De aquella, la formación naranja ya estaba completamente descarrilada. Bal, ya sumergido en su rutina anónima, no dudó en coger el micrófono en la habitual charla con el público. «Me expulsaron de Ciudadanos porque soy un tipo revoltoso. Me echó el secretario general por aquel entonces, Adrián Vázquez, que ahora es eurodiputado por el PP», lanzó.

«Ciudadanos es un sembrao, el parking del Fabrik», metía cuña Broncano. Bal apostilló que «tienen dinero todavía». «Existen lo que pasa es que no se presentan a las elecciones. Son como una asociación de vecinos. Yo ya no me dedico a la política», esgrimía. El abogado del estado entró en 2019, en los años más dulces de la formación, con 57 diputados y Rivera al mando. «Entraste y todo para abajo. Dijiste 'malo será que no sea ministro' y...», se cachondeaba el conductor del programa.

Bal confesó que queda de vez en cuando con el expresidente de Ciudadanos, Albert Rivera, algo que no acostumbra hacer con Juan Carlos Girauta. «Es presidente de un club de negocios. Se dedica a sus cosas». A Broncano se le escapó la risa ante esa respuesta tan «genérica» y se quedó boquiabierto al ser, en cierto modo, alguien defendido por Bal. «Claro, me defiendes a mí porque defiendes a las empresas públicas». Y lanzó otro deseo: «Que salga Rosa Díez».