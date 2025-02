La dura crítica de Verdeliss a la organización del reto de 7 maratones: «Guiño por la 'grata' sorpresa»

Gabriel Cuesta Jueves, 6 de febrero 2025, 20:33 Comenta Compartir

La influencer Verdeliss ha celebrado por todo lo alto su triunfo en categoría absoluta en el World Marathon Challenge, el reto de completar siete maratones en siete días a través de siete continentes. Y entre la alegría, se coló una crítica a la organización de esta elitista prueba, cuya inscripción ronda los 40.000 euros y para la que solo hay 60 plazas disponibles. ¿El motivo? Que a ojos de Estafanía Unzu, su nombre real, el planteamiento de la prueba no ha sido tal y como se esperaba.

Las siete maratones han estado compactadas «no en 7, sino en menos de 6 días», ensalza en la primera publicación que lanza tras su victoria. «Guiño a la organización por la 'grata' sorpresa», insistía. Una reducción del tiempo planteado inicial, de una semana, que ha hecho que las secuelas del esfuerzo hicieran especialmente mella en la última prueba, la de Miami. «Por la falta de sueño, la nula recuperación, sobrevivir en aviones/aeropuertos, las diferencias horarias, de saltos climatológicos, altitudes, humedades, jet-lag, comida y duchas furtivas…compactado», resumía. Este reto comenzó el viernes en la Antártida y terminó este jueves por la mañana hora española en Miami. Las cuentas dan la razón a la navarra.

«Estoy en un sueño…pero es que además, Récord Guinnes femenino de la prueba ‼️Antes estaba en 3:25 y lo hemos rebajado a 3:18 (tiempo medio de las 7 carreras más rápido). ¡Lo hemos hecho, lo hemos logrado entre todos!». Fue la japonesa Tomomi la que lograba el récord mundial de completar esta hazaña en solo 5 días 19 horas y 7 minutos. Precisamente, fue la ganadora de la última carrera en la que Verdeliss las pasó canutas. «Mi cuerpo ha dicho 'hasta lueguiiiii'. No podía parar de vomitar durante la carrera. Creedme que fue mi mayor victoria parar el crono en 3:34 en Miami. Vine aquí a conocer mis límites, a superarme… y no me rendí pese a la adversidad. Y completé el reto», celebraba.

Ahora, confiesa necesitar «dormir en una cama y recuperar mi piel achicharrada desde Ciudad del Cabo». «¡Gracias de corazón! He vivido toda esta intensidad en mi burbujita…han sido tantas prisas y estrés, que me agobiaba encender el móvil y no dejar de escuchar las notificaciones. ¡Sé que eran bonitas! Pero no podía con mi vida. Hasta a mi familia la tenía poco más que incomunicada. Os pido muchas disculpas, sé que no os he agradecido como merecía. Sois increíbles y os he sentido», agradecía. Verdeliss venció en categoría femenina en la Antártida y en la absoluta en Ciudad del Cabo, Perth, Dubái, Madrid y Fortaleza. Su tiempo promedio de fue de 3 horas y 18 minutos por prueba, a pesar de dejarse unos veinte minutos en Miami.

