La dura crítica de Gotzon Mantuliz a los jueces de 'El Desafío'

Gotzon Mantuliz es uno de los rostros más populares de la nueva edición de 'El Desafío', el concurso de pruebas que se emite en Antena 3. El getxotarra, que se dio a conocer en 'El Conquis', fue protagonista la semana pasada por tener que ser 'rescatado' en la prueba de apnea. Su entrenador le obligó a salir tras llevar poco más de tres minutos bajo el agua y empezar a agonizar.

Aquella prueba le valió una gran puntuación para colocarse en segunda posición, solo por detrás de Feliciano López que superó los cuatro minutos de apnea. Y sobre los jueces le han preguntado en una entrevista concedida concedida al portal Fórmula TV.

Mantuliz considera que las decisiones del jurado no son fáciles de intuir. «Unos días bien y otros días mal», lamenta el concursante cuando le preguntan sobre ello. Al getxotarra se le nota un tanto decepcionado con algunas de las puntuaciones obtenidas. «Todos le dedicamos mucho esfuerzo y cuando te puntúan mal te jode», reconoce.

El concursante vasco reconoce que «el directo, a veces, te juega malas pasadas». Un ejemplo de ello es lo que le ocurrió la semana anterior en la prueba de apnea. «He arrancado mal porque notaba las pulsaciones que parecía un bombo. Estaba incómodo y no podía más», lamentaba pese a haber detenido el cronómetro en un gran 3:19.

Pero el concursante no estaba contento por el resultado. En los entrenamientos rondaba los tres minutos y medio y pretendía alcanzar los cuatro en el gran día. Gotzon explicaba que no se le daba bien aguantar debajo del agua a pesar de ser amante del submarinismo. Uno de los motivos, no tener suficientemente bajas las pulsaciones.

