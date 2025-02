La dura crítica de un corredor experto a las siete maratones de Verdeliss: «Es admirable, pero...»

Gabriel Cuesta Jueves, 20 de febrero 2025, 20:53 Comenta Compartir

Carlos Rojo es conocido en las redes sociales por sus contenidos como experto en equipamiento y rendimiento deportivo aplicado al running. Este corredor cuenta con grandes marcas en larga distancia para alguien aficionado como 2 horas y 36 minutos en maratón y 1 hora y 11 minutos en los 21 kilómetros. Y se ha mojado sobre el reto de las siete maratones de Verdeliss preguntado en el pódcast Acento Runner.

En un adelanto en Instagram a la entrevista completa, que se publicará próximamente, Rojo realiza una dura crítica a Estefanía Unzu y el World Marathon Challenge conquistado. «Tenemos dos vertientes. Una que, por un lado, es admirable. Pero luego tiene otra parte de influencer... de la palabra influencia, pues no que no es una es buena influencia para el resto de corredores», zanjaba.

Verdeliss ha multiplicado su repercusión tras ganar en la general del World Marathon Challenge, el reto de completar siete maratones en siete días en diferentes países. Estefanía Unzu, su nombre real, completó la gigantesca prueba en un promedio de 3 horas y 18 minutos por maratón, venciendo en la general de cinco de las siete pruebas. En total, 295 kilómetros.

«Correr tantas maratones no es bueno para la salud, no es algo saludable y no es ningún ejemplo para nadie», remataba el corredor experto. Un discurso bien distinto al de Verdeliss tras el reto. «No me duele nada. Más que nunca, esta máquina (en referencia a su cuerpo) es una maravilla». «No me duele nada. No me duelen las caderas, no me duelen las rodillas... Nada a nivel articular. El cuerpo me ha respondido maravillosamente. Lo único que noto es fatiga en los cuádriceps. No me ha dado un calambre y eso que he competido en condiciones de extrema humedad y calor», presumía ante sus seguidores.

