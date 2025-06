La dura confesión de David Cantero: «Mi padre tenía otra familia con cuatro hijos»

Marina León Miércoles, 4 de junio 2025, 19:42 Comenta Compartir

Tras poner fin a su etapa en Informativos Telecinco, después de 15 años al frente, David Cantero ha concedido diversas entrevistas en las que ha hablado sobre los motivos de su repentina salida de la cadena y sus futuros proyectos profesionales. Sin embargo, ha sido frente a los micrófonos del programa Herrera en la COPE donde el veterano periodista ha hablado sin pelos en la lengua sobre algunos de los episodios más privados y desconocidos de su vida, en concreto de su infancia.

Según ha explicado, su padre, que era piloto militar, estaba casado y tenía cuatro hijos cuando conoció a su madre. «Se enamoró de ella y, en un desliz, nací yo», añade. Esta situación familiar supuso un gran escándalo en aquella época, que se resolvió con la marcha del progenitor a una misión de la ONU en la guerra del Congo Belga. «Oficialmente, yo era un bastardo, mi madre era una prostituta y mi padre, el pobre, era un militar bajo riesgo de ir a prisión por adulterio», ha contado.

Por este motivo, Cantero no conoció a su padre hasta los cinco años. «Yo le conocí cuando regresó, para mi el primer recuerdo de mi padre lo tengo muy grabado. Recuerdo el día que volvió de África, cuando le abracé, como olía, como eran sus manos, como era su voz».

Lo que también tardó en descubrir era la existencia de sus hermanos. «Yo me enteré de que tenía hermanos a los 7 u 8 años. Tenía una abuela que no conocía. Las cosas en ese momento eran muy complicadas, había mucho cinismo, no es que yo fuera algo excepcional, había muchos hijos fuera del matrimonio», ha recordado.

Al margen de estas declaraciones, el periodista asegura que mantiene muy presente a sus padres, como demuestra con fotos y mensajes cargados de cariño en sus redes sociales. «La verdad es que tuve unos padres de película, el aviador y la azafata… Con un padre y una madre así, nada podía salir mal. Salió una mezcla precisa, aunque me parezco un poco más a mi madre; fueron realmente excepcionales en todos los sentidos», escribe junto a unas fotos familiares.

Temas

Telecinco

Audiencias