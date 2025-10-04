Un dúplex de 300 metros cuadrados en la 'Playa de Madrid', la última joya del patrimonio inmobiliario de Broncano El presentador de 'La Revuelta' adquiere una vivienda unifamiliar junto a su pareja en el sur de Ávila y suma su cuarto inmueble

David Broncano, el autor de la pregunta 'cuánto dinero tienes en el banco', nunca ha desvelado su patrimonio. Solo en una ocasión, durante una entrevista con el youtuber Detective Murciano, afirmó que tenía en el banco entre «más de un millón de euros y menos de diez». Pero a juzgar por su impresionante patrimonio inmobiliario, estas cifras habrán aumentado desde entonces.

El portal 'Vanitatis' desvela que el humorista ha adquirido hace unas semanas una impresionante vivienda unifamiliar junto a su pareja Silvia Alonso en el sur de Ávila, en la zona conocida como 'Playa de Madrid', cerca del pantano de San Juan y del límite con la Comunidad de Madrid. El dúplex de 300 metros cuadrados y ubicado en un terreno de 4.500 metros cuadrados, en la exclusiva urbanización Calas de Guisando, colinda con otra vivienda y un solar que la pareja ya adquirió el año pasado. Lo que trascendió de aquella operación es que Broncano había adquirio una segunda residencia campestre en una gran superficie construida de 500 metros cuadrados, a los que se sumaba una extensa parcela, piscina privada y zona chill out.

La 'Playa de Madrid' es uno de los destinos favoritos de los madrileños. Está a tiro de piedra y es un paraíso para los amantes de la montaña y la naturaleza. Precisamente esta zona posee muchas de las rutas más conocidas del entorno de la sierra de Gredos.

Se desconoce cuánto dinero ha invertido la pareja en este nuevo inmueble aunque, según desveló 'El Economista', la compra inmobiliaria ejecutada el año pasado en Ávila estaba valorada en millón y medio de euros.

Tendremos que leer el artículo 47 de la Constitución Española a diario para que quede claro a todo el mundo. #LaRevuelta pic.twitter.com/eOcu9DqAnx — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 18, 2024

Además del impresionante terreno que posee en Ávila, Broncano también tiene dos áticos en el centro de Madrid. Aunque continúa de alquiler en un piso ubicado en la céntrica Plaza de España de Madrid, concretamente en el icónico Edificio Torre de Madrid, el humorista adquirió hace tres años dos áticos contiguos en la Casa de Campo. Los reformó y los convirtió en una sola vivienda. Ahora el inmueble es de 170 metros cuadrados -70 de ellos de terraza-. También tiene en propiedad dos plazas de garaje y otros tantos trasteros.

Broncano es un firme defensor de garantizar el derecho a la vivienda. Ya en 'La Revuelta' aprovechó una entrevista con Carmen Machi para denunciar que se estaba incumpliendo el artículo 47 de la Constitución, que regula esta materia, y afirmar que «la vivienda es un derecho, no un negocio».