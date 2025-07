El dúo Pimpinela da el cante en 'La Revuelta': «¿Riesgo de disolución? Hemos sabido resetear»

Gabriel Cuesta Martes, 8 de julio 2025, 22:38 Comenta Compartir

De Sebastián Yatra al dúo argentino Pimpinela. Lucía y Joaquín Galán entraron en 'La Revuelta' este martes prometiendo que siguen el programa y brindando a David Broncano dos regalos de su tierra. Un vaso para mate, una chocotorta hecha por la hija de la cantante, Rocío... «Igual más de uno no sabe que vuestra verdadera relación es de hermandad, que sois hermanos», se reía el presentador después de que la joven explicase la receta.

La dupla acudió para promocionar su gira 'Noticias de amor' por España, la que le llevará el próximo 16 de septiembre al Palacio Euskalduna de Bilbao en el marco de su gira 'Noticias Del Amor'. Dejaron detalles como sus 'piques' al tenis de mesa. «¡'Pingpongela'!», se cachondeaba Joaquín. No ha sido esa afición una cuestión que fuera un «riesgo de disolución». «No la ha habido, pero sí por otras cosas ha habido que resetear». Hasta acuden a terapia juntos para afrontar de una forma sana la convivencia.

Si se han roto amistades por culpa del ping pong, igual puede super también...¿el fin de Pimpinela? 💔 Pingpong, yo te maldigo. #LaRevuelta @PimpinelaNet pic.twitter.com/8FHDR1b3k7 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) July 8, 2025

No faltó la mención a su tema más emblemático, 'Olvídame y pega la vuelta'. Cambio de sillas incluido por comodidad, Lucía fue directa. «¿No te gusta lo que cantamos?». «Sí me gusta. ¿Por qué esa mirada desafiante?». se defendía el presentador. Celebran así 40 años largos en su segunda casa. «Nuestra segunda tierra es España somos hijos de madre leonesa y padre asturiano. Y eso compromete un montón». De Pola de Somiedo, una zona muy bonita donde no había ni televisión.

Broncano terminó con las preguntas clásicas. ¿Dinero en el banco? «Mi hija sabe el dinero que tengo... pero tú no lo vas a saber. Luego tengo por detrás a Hacienda a lo loco. Tengo bastante, me lo busco bien. Tengo menos que tú, pero más que Grison y Ricardo», soltó Lucía riéndose. Su hermano recordó que es «el compositor», una especie de «manager». La segunda pregunta, la del sexo, también era complicada. «Estoy con mi hermano al lado. La rebusco bastante bien», zanjaba la cantante. Joaquín no se cortó y dio una cifra muy alta tras aclararse con las puntuaciones. Madre e hija acabaron cantando a dúo un «trocito» de un tema de Adele, 'Someone like you'. Y para rematar, los hermanos entonaron su clásico a capella.