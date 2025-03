Dulceida reprocha a Broncano un desafortunado comentario: «Me sentó fatal»

Gabriel Cuesta Lunes, 31 de marzo 2025, 22:52 Comenta Compartir

«Han pasado años para que venga, eh. Su gremio ha surgido hace poco, 12 o 15 años... Han venido todas las de su sector, menos ella, siendo la presidenta del sindicato seguramente». Estaba claro que David Broncano se refería a una influencer cuando presentaba a la invitada del lunes en 'La Revuelta'. La de «más larga duración» de su sector, con tres millones y medio de seguidores en Instagram. Y salió Dulceida de las bambalinas del teatro Príncipe de la Gran Vía. «¡Por fin!», exclamaba a ritmo del bombo. Ambos acabaron haciendo las paces por un roce del pasado a raíz de un chiste del humorista sobre ella.

«Soy una jurásica. Lara González, Alexandra Pereira, Pelayo... Los primeros en esto fuimos nosotros», reconocía Aida Domènech. «El primer influencer, Don Pelayo», se reía el humorista. «Los premios que ha montado para los mejores influencer, 'Los Ídolo', son los Oscar de estos creadores de contenido. «Hay de todo tipo». ¿Y los que más están en la cresta de la ola? Lola Lolita, María Pombo, Violeta... La última no le sonaba a Broncano a pesar de acudir como invitada. Pronto se dio cuenta de su descuido.

La madre de Dulceida, «la que manda», ejerce de manager y acudió como público. «El epígrafe en Hacienda creo que es publicidad y relaciones públicas», contestaba a Broncano sobre sus curiosidades fiscales. El presentador pidió a la 'jefa' que definiera la profesión de su hija para explicárselo a un público amplio. «La profesión yo la definiría como creadora de contenido. Es lo que hacen... mejor me callo. La gente piensa que no dan palo al agua, pero trabajan muchísimo. No es hacerse una foto y ganar un montón de dinero».

Después de esto, APS Broncano y Dulceida 🍉#LaRevuelta pic.twitter.com/BiFjVLfehl — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 31, 2025

La creadora de contenido no falló con la tradición de llevar un regalo. Antes, ambos se compararon el perfil bueno y el malo. Era un cartel gigante de su serie en Prime Video, 'Dulceida al desnudo 2+1', en la que ella posa embarazada, pero su rostro es un fotomontaje con la cara de Broncano. «¿Te habías visto alguna vez embarazada?», se reía la invitada. «Es chocante porque está muy logrado», reconocía el andaluz.

Bajo los focos de 'La Revuelta', Aida Domènech invitó a su anfitrión a hacer las paces. En dicho cartel de obsequio escribió 'A. P. S.'. Son las iniciales 'Amigos para Siempre' porque «soy un poco moñas». El programa mostró una noticia con un titular que reflejaba que 'Dulceida confiesa que Broncano le cae mal'. La creadora de contenido explicó que hace unos años el presentador realizó un siguiente comentario desafortunado sobre ella. «Ahora lo veo una gilipollez... pero en ese momento me sentó fatal. Acababas de empezar y me mandaron uno de los programas. Dijiste 'es como si Dulceida ahora se muere, que no le importa a nadie'».

Dulceida y Broncano hacen las paces 🫂



Si es que se dicen muchas gilipolleces aquí y son de bromi 🫶🏻#LaRevuelta pic.twitter.com/eYL8Z0T1q8 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) March 31, 2025

El presentador se hizo el orejas de primeras. «¿Quién lo dijo? Es verdad que está feo ese comentario», reconocía. «Te hice una cruz y en un programa dije tu nombre cuando me preguntaron qué famoso me caía mal. Luego me enganché al programa y ya se me pasó. Sabía que me lo pasaría bien al venir», argumentó la influencer, que evitó cogerle a Laura Escanes el teléfono cuando la llamó desde el plató del programa. «Sería al hilo de un chiste... no así en crudo», replicaba el de Jaén antes de firmar un 'lo siento' en el fotomontaje mientras Grison aprovechaba para hacer un poco de sangre con algunos comentarios picarescos.