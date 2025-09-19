Duelo inédito por la salvación en 'Supervivientes': así fue la separación de madre e hija

S. O. Viernes, 19 de septiembre 2025, 08:28 Comenta Compartir

La última gala de 'Supervivientes All Stars 2025' ha dejado una anécdota para la historia del programa: el primer duelo por la salvación entre una madre y una hija, que se saldó con la expulsión de Elena Rodríguez. Su hija, Adara Molinero, fue un mar de lágrimas después de conocer el veredicto de la audiencia.

Tras la ceremonia del barro, las dos concursantes descubrían que, finalmente, se encontraban ante el peor escenario posible posible para ellas. El público decidió salvar a Iván González. Ganó el morbo de ver un cara a cara en directo entre madre e hija. «Estoy triste, la verdad, porque la última persona con la quería estar aquí, obviamente, es mi madre. Pero bueno, es un juego, ha tocado así... Qué le vamos a hacer», reaccionaba Adara. «Yo quiero que se salve ella, tiene mucho más que dar que yo. Es una luchadora y lo va a hacer muy bien. Se tiene que quedar», decía su madre.

Y llegó la decisión final. Las emociones se desbordaron. Jorge Javier Vázquez desvelada que la decisión de la audiencia era salvar a Adara y esta se vino abajo. Su progenitora trató de consolarla: «Ya está, yo me voy feliz, mi vida está ahí fuera. Quiero que esto lo luches semana a semana. Disfruta, relájate, disfruta de este paisaje precioso. Lucha por lo tuyo, hija, también te pertenece. Yo desde fuera te defenderé todo lo que pueda. Tú lucha por esto. Piensa por quién estás aquí. Estoy tan orgullosa de ti... Jorge soy tan feliz de haber tenido a mis dos hijos. No puedo pedir más».

Problemas económicos

Adara y Elena también fueron protagonistas de la gala por la confesión entre la que fuera ganadora de 'Gran Hermano Vip' y Tony Spina. La famosa concursante de 'realities' de Telecinco habló sobre los problemas económicos que han atravesado. «Ella nos ha criado sola, se levantaba a las 6 de la mañana, estaba agotada y nerviosa siempre. Cuando llegaba final de mes, muchas veces no había en la nevera, la desesperación que tenía que sentir de... tengo dos y no llego. Pero nunca me ha dejado, siempre ha estado ahí», le contaba Adara a Tony Spina sobre todo lo que ha hecho su madre por ella y su hermano.

Elena se derrumbó al escuchar las palabras de su hija: «No sé cómo lo conseguí, sí fue muy duro, pero como todos los padres y madres separados. Había meses que llegabas y otros que no, que doblabas el turno o trabajaba de 12 en 12 horas. Gracias a Dios, en mi nevera ha habido comida, pero no ha habido caprichos, en ese momento tenías que mirar mucho el dinero que te gastabas mes a mes».