El ducado caducado de Carmen Martínez Bordiú

Ahora que definitivamente hemos pasado del 'Franco, ese hombre' al 'Franco, esa momia', justo van y le conceden el ducado de Franco a Carmen Martínez Bordiú, una mujer que se ha movido y se sigue moviendo más que la última tilde de su apellido (condenada a bailar eternamente entre el Bordíu y el Bordiú). Ella, que solicitó el título en cuanto expiró su madre, debe de estar encantada y dispuesta a celebrarlo por todo lo alto aquí y en París. Pero no nos engañemos. Lo que le ha pasado el BOE a la nietísima es un ducado caducado... No solo no conlleva ningún privilegio ni prebenda, sino que encima se lo quiere arrebatar el actual partido en el Gobierno. Argumentan que un título supuestamente meritorio no puede ir ligado a una dictadura represiva... Y, en ese punto, es evidente que este ducado no pasa el filtro.

Como duquesa libérrima, la Bordiú va a dejar pequeña a la de Alba. Si la extinta Cayetana se echó un novio 25 años más joven que ella en la recta final de su vida, Carmen a sus 66 sale con una especie de gurú australiano al que saca 34. La Bordiú, como la de Alba, es muy de ponerse el mundo por montera, de pasar del qué dirán y hacer lo que el cuerpo le pida. Pero, qué curioso, tan modernas ellas y a la vez tan aferradas a sus rancios títulos aristocráticos... En el caso de la nietísima, no me sorprendería que convertirse en duquesa fuera para ella una forma de darle en los morros a otra grande (y libre) de España, Agatha Ruiz de la Prada, por la vía de superarla en abolengo y prosapia. Un ducado es lo más de lo más en el escalafón nobiliario, por encima incluso de la suma de los dos títulos de marquesa y baronesa que ostenta la diseñadora. Porque la hasta ahora «amiguísima» Agatha se ha liado con el único hombre del que confiesa haberse enamorado hasta las trancas la Bordiú... ¿Richard Gere? No, Luismi el Chatarrero, un tipo calvo y de aspecto rústico cuyo proverbial éxito con las mujeres es un misterio digno de ser analizado en Cuarto Milenio. Habrá que ver el uso que hace de su título la nueva duquesa. Conociéndola, es más que probable que lo queme antes de que se lo quiten... Al fin y al cabo, ¿para qué sirve un ducado si no es para fumárselo?