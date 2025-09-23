Dua Lipa despide a su representante por sumarse al boicot contra Kneecap en Glastonbury

Dua Lipa ha vuelto a pronunciarse con hechos frente al conflicto en Gaza. La artista británica, con ascendencia albanesa y kosovar, ha prescindido de los ... servicios de su representante David Levy después de que éste firmara una carta dirigida a la dirección del festival de Glastonbury en la que pedía la expulsión del grupo de rap irlandés Kneecap, conocido por su activismo pro palestino.

Según ha publicado 'The Mail on Sunday', la cantante consideró inaceptable la postura de Levy, al que identificó como afín a la invasión de Gaza. Tras conocer su implicación en la iniciativa contra los rapero, solicitó a la agencia William Morris Endeavor, a la que ambos estaban vinculados, que lo sustituyera.

El manifiesto al que se sumó Levy estaba dirigido a Michael y Emily Eavis, responsables del festival. En él se acusaba a Kneecap de hacer apología de Hizbulá y de incitar a ir contra las Fuerzas de Defensa de Israel. Pese a que la presión no consiguió apartar a los raperos del cartel, sí provocó que la BBC no retransmitiera su actuación. Uno de los miembros de la banda, Liam Óg Ó hAnnaidh, conocido como Mo Chara, había sido procesado días antes por enaltecimiento del terrorismo tras exhibir una bandera de Hizbulá en un concierto en noviembre de 2024. Finalmente, salió en libertad bajo fianza. El concierto del grupo en Glastonbury se convirtió, aun así, en una muestra de apoyo popular: miles de asistentes ondearon banderas palestinas, lo que obligó a cerrar el acceso al escenario para evitar avalanchas.

No es la primera vez que Dua Lipa toma posición sobre Gaza. En diciembre de 2023 pidió un alto el fuego inmediato, asegurando que «cada día que pasa, me duele el corazón por el pueblo de Israel y por Palestina». En mayo de 2024 se unió a la campaña viral #AllEyesOnRafah, denunciando lo que describió como un «genocidio israelí». Entonces escribió: «Quemar niños vivos nunca puede justificarse. El mundo entero se está movilizando para detenerlo».