Dua Lipa despide a su representante por sumarse al boicot contra Kneecap en Glastonbury

La cantante británica, inmersa en su gira por Estados Unidos, rompe con David Levy tras conocer que había firmado un manifiesto para expulsar al grupo de rap irlandés por su posición pro Palestina

Ekaitz Vargas

Martes, 23 de septiembre 2025, 19:16

Dua Lipa ha vuelto a pronunciarse con hechos frente al conflicto en Gaza. La artista británica, con ascendencia albanesa y kosovar, ha prescindido de los ... servicios de su representante David Levy después de que éste firmara una carta dirigida a la dirección del festival de Glastonbury en la que pedía la expulsión del grupo de rap irlandés Kneecap, conocido por su activismo pro palestino.

