El drama de Lucía Villalón y el futbolista Gonzalo Melero con su bebé: «Tiene una enfermedad muy grave» La periodista de Movistar rompe su silencio y habla de la insuficiencia renal crónica que sufre su hijo pequeño: «Un riñón no le funciona absolutamente nada y hace poco me dijeron que el otro está al 48 o 50 por ciento»

A. Mateos Miércoles, 30 de abril 2025, 09:01 Comenta Compartir

La periodista Lucía Villalón y el futbolista Gonzalo Melero afrontan desde hace tres años una complicada situación médica que afecta a sus dos hijos. El primogénito de la pareja, Diego, de casi tres años, nació con una malformación de la pared abdominal. Recién nacido tuvo que pasar por el quirófano y después no ha vuelto a presentar ningún síntoma. No ha ocurrido lo mismo con Lucas, el menor de la familia. El pequeño nació hace siete meses con un riñón multiquístico y un ureterocele. Villalón rompe su silencio en la revista 'Hola!' para contar el drama que vive en el día a día. Lucas padece una insuficiencia renal crónica y en un futuro necesitará un trasplante: «Un riñón no le funciona absolutamente nada y hace poco me dijeron que el otro está al 48 o 50 por ciento».

Ese momento llegará en torno a la pubertad, cuando los cambios hormonales exijan un mayor trabajo a los riñones. «En la última revisión, le pregunté a la nefróloga: '¿Cuántos niños con su problema has trasplantado?'. Y me respondió: 'Cien por cien'. Se me cayó el mundo encima», confiesa Villalón, que no se separa de su hijo: «La vida de una persona trasplantada es muy complicada: estás medicado de por vida y no te colocan en riñón en su sitio original, donde están muy protegidos, sino delante y en una zona mucho más expuesta a que se pueda dañar… A los 15 años, aproximadamente, hay que volver a trasplantar a la persona y hay un riesgo de rechazo muy alto… Aunque existe diálisis, no te mueres mientras esperas un órgano».

Villalón, que disfruta de un permiso en su trabajo, cuenta que además de su pareja toda la familia está volcada en la salud del pequeño Lucas. En casa viven la situación de distinta manera: «Gonzalo no pudo venir al médico, con el fútbol está muy atado, pero, cuando me puse a contarle todo, en mitad de la conversación me dijo que parara, que no quería saber absolutamente nada más. 'Lucía, a ti te viene bien tener la información, a mí no. Yo veo a mi niño y está bien. Sé que se pueden complicar las cosas, bueno, pues cuando sea así lo gestionaré de otra manera. A mí todo esto solo me provoca estar peor', me dijo. Y tiene toda la razón». La periodista celebra que sean tan distintos: «Nos viene a los dos genial, sobre todo a mí».

Lucía Villalón arrastra los miedos que vivió con la enfermedad de su hijo Diego. Asegura que se hizo un máster «en sistema digestivo y en gastrosquisis», mientras que Melero optó por no mirar nada relacionado con ello en Internet.

Tampoco ayuda que Lucía comente en sus redes sociales lo que le ocurre a su pequeño. A través de sus seguidores descubrió que su hijo necesitaría un trasplante cuando su doctora había optado por la prudencia de ir paso a paso. Ella misma confesó en la entrevista que «me derrumbé» pero que gracias a su marido y el resto de la familia «aprendes a sobrellevarlo». No es el único palo que han sufrido ambos. También perdieron a un hijo durante la gestación: «La salud mental me parece fundamental y hablar con mi psicóloga me ha servido de mucho».

