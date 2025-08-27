Los dos influencers bilbaínos que se han colado entre los mejores creadores de contenido de la lista Forbers La revista señala un año más a los cien mejores figuras en redes sociales en España

G. C. Miércoles, 27 de agosto 2025, 19:59 Comenta Compartir

Dos influencers vizcaínos se han colado en la lista Forbes de los 100 mejores creadores de contenido españoles. Ibai Llanos y Lucía de la Puerta comparten listado con otros nombres como el de Dulceida, Plex, Laura Escanes, Victoria Federcia, las Pombo o Lola Lolita, entre otros.

Que figurase el nombre de Ibai Llanos era casi una obligación por su gigantesca repercusión en los treamings deportivos. «Se dio a conocer a los 19 años como comentarista de la Liga de Videojuegos Profesional y en la actualidad es el más importante de los streamers españoles de deportes, conocido por sus eventos multitudinarios de entretenimiento en Twitch, con el cual ha superado varios récords mundiales de audiencia, especialmente con La velada del año», destaca Forbes.

También se cuela en la lista otra bilbaína, Lucía de la Puerta. «Comenzó como tenista profesional, pero se retiró en 2018, cuando debutó como actriz en Skam España, una serie de televisión producida por Movistar+. También es médica, cantante –con un álbum, A lo callao, publicado esta pasada primavera– y referente LGTBIQ+. Sobre todas estas actividades publica contenidos en redes sociales», describe la conocida revista.

Hay otros nombres vascos como el de las guipuzcoanas Sofía Hamela y Carlota Marañón. Por cercanía a Bizkaia, también destacan otros nombres como los de Marta y María Pombo y Estefanía Unzu, 'Verdeliss'.

Temas

Audiencias