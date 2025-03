Doble expulsión en 'El Conquis': «No ha tenido cojones»

Joseba Fiestras Martes, 4 de marzo 2025, 07:09 Comenta Compartir

La aventura continúa, aunque los equipos se van mermando. Unos más que otros. Para evitar el desánimo y cargar las pilas, todos buscan ganar el juego de inmunidad. Para abordarlo, lo primero era elegir a concursantes que sustituyan a los capitanes. Maider fue la escogida en el grupo amarillo, mientras Álex representaba a los rojos y Jime, a los azules. Cada equipo, manejando cayucos, debía pasar por debajo de un arco para coger tres antorchas que estaban apagadas. Luego, había que llegar a un pebetero y traerlas al otro lado para colocarlas en sus puestos respectivos. Tres participantes tiraban de equilibrio subidos en la proa de la embarcación. Así, tres veces. Y cada cayuco tenía doble bauprés.

Se me parte el alma viendo a Ekhi romperse 🥺💛 #conquis7etb pic.twitter.com/iWggxaXmQi — El Conquistador del Caribe ETB (@elconquis_etb) March 3, 2025

Los azules arrancaron muy bien sacando gran ventaja al resto, pero Carra se cayó chocando con la embarcación de al lado y lesionándose. Tuvieron que coserle. Aun así, tiraron para adelante, pero los Yocahu les adelantaron. Para colmo de males, se apagó el pebetero, con lo que finalizó la prueba antes de tiempo.

Azules y amarillos acusaban a los colorados de juego sucio, pero ellos rechazaban de plano la denuncia. «Hemos jugado más limpio que los demás», garantizaban. Patxi Alonso anunciaba que los Yocahu ganaban el reto, aterrizando en el campamento rico. Los Corocote quedaron segundos y los Guaban, terceros.

Ya en los campamentos, Ekhi, lloraba desmotivado. Echa de menos a los suyos, pero aguanta. Carra, también estaba de bajón. «Soy un lastre para los míos», sollozaba. Pronto cambió el chip y tiró de garra. Ambos se quedan. Llegada la asamblea amarilla, Alonso y Lur Errekondo informaron de algo. Aratz había sido nominado directamente por los Yocahu. A Xabi, como capitán, le tocaba castigar a uno de los suyos y señaló a Iradi. El tercer condenado lo elegían en el campamento. Hippie recibió más lanzas que nadie. «Creo que puedo sacarme partido», afirmaba la joven que sufre una infección de oído y eso le pesa en el concurso.

Wowww!!! Tremendo golpe el que se ha llevado Carra #conquis7etb pic.twitter.com/SkAEJqhN3u — El Conquistador del Caribe ETB (@elconquis_etb) March 3, 2025

Los Corocote apostaban por ganar y Gorka apoyó la moción nominando a Jime. «Necesitamos ganar este duelo y eliminar a un amarillo», explicaba el líder azul. El aludido aceptó con energía la decisión de su capitán. El duelo era potente y, por si acaso, Jime libró a Iradi escogiendo batirse con Hippie. «La clave del juego es tener fuerza para levantar vuestro propio peso», apuntaba Lur. El trío debía subir por la cuerda que estaba en el agua con sus propias manos, hasta llegar a cuatro banderines, uno por uno.

Aratz destacó desde el principio logrando coger las cuatro enseñas el primero. Hippie no pudo subir ni una sola vez, así que fue la perdedora del duelo. Jime logró alcanzar dos, pero le habían advertido de que lo mínimo eran tres, así que también a casa. «Hemos venido con un fuerte y, en teoría, era una prueba que para él era fácil porque lo había practicado. Y no ha tenido cojones de subir. La gente se vende como que es fuerte y, luego, parece ser que vienen los duelos y no son tan fuertes. Porque, sinceramente, tengo que decir que ese duelo era fácil. Si mando uno débil, sale mal. Si mando uno intermedio, sale mal. Y si mando uno fuerte, tampoco. Lo que no puedo es ganar los putos duelos por los míos», se lamentaba Gorka.

Temas

Audiencias