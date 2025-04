Doble expulsión, un concursante hospitalizado... 'El Conquis' vive un drama

Joseba Fiestras Martes, 15 de abril 2025, 07:16 Comenta Compartir

Ainhoa regresaba al campamento Corocote con el cuchillo en la boca, enfrentándose a Gorka. Y sumaba adeptas. «No nos ha dado nuestro lugar, nos ha hecho sentir de menos», declaraba Carra. El capitán azul alucinaba. Y, para colmo, el equipo sufría una de las tormentas más gordas del concurso. Así llegaba el grupo al juego de inmunidad, mientras los Yocahu aterrizaban en la prueba con energías renovadas.

Polémica entre los equipos a causa de la comida y los premios #conquis13etb pic.twitter.com/krs3DnMq5H — El Conquistador del Caribe ETB (@elconquis_etb) April 14, 2025

Tocaba el hámster. Dos participantes se introducían en la jaula redonda, siendo los guías de cada conjunto. Los elegidos fueron Killo, del rojo, y Ainhoa, del azul. Había que superar diversos obstáculos en una compleja ruta a ciegas. Los escogidos eran los ojos del resto. Y para completar la prueba, debían colocar la esfera en la misma posición en la que la habían encontrado.

Los Corocote llevaban ventaja porque los Yocahu se equivocaron al empezar la ruta. Pero acabaron cogiéndoles a la hora de colocar correctamente la esfera. La carrera fue accidentada, para unos más que para otros. Chivite se abrió la cabeza. Se le cayó la bola encima provocándole una gran brecha. Tuvo que entrar el equipo médico a socorrerle. «Pensaba que me moría», declaraba ya en la camilla. El carpintero navarro tuvo que ser evacuado hasta un hospital donde le hicieron un escáner. Nada grave, pero no se sabe si retornará o no al concurso. De nuevo en el juego, ninguno de los dos grupos conseguía el objetivo, así que Patxi Alonso avisó. Todos se quitaban los antifaces y el primero que lo lograra, ganaba. Y los rojos fueron, otra vez, los más avispados conquistando el reto.

Chivite manda un mensaje a su pueblo 🥹💖 #conquis13ETB pic.twitter.com/O4u7CFM4fX — El Conquistador del Caribe ETB (@elconquis_etb) April 14, 2025

La remontada colorada defraudó a los azules, cuyo ánimo estaba por los suelos. Carra volvía a amagar con marcharse, Maider se lamentaba de que se había quedado al lado de la ikurriña y Félix avisaba de que quería ir al duelo: «O gano o me voy a casa». Joana, como capitana roja, volvió a nominar a Santa. «Algún día se va a colmar el vaso, me tienen frito. Me están mermando», reprochaba el joven. Eran palabras premonitorias. Ya en la asamblea, Carra recibió la mayoría de las lanzas siendo la nominada del grupo. Quedaba la votación del líder, y Gorka le puso el collar maldito a Lorea.

Eskerrik asko Lorea eta Santa 💛 #conquis13etb pic.twitter.com/D6bcrVsqB1 — El Conquistador del Caribe ETB (@elconquis_etb) April 14, 2025

El objetivo del duelo era conseguir la mayor cantidad posible de cocos de unas palmeras altísimas. Había que escalarlas con crampones y piolets. No era nada sencillo. Carra logró subir la primera y consiguió un coco, mientras sus compañeros no lograban la meta. Santa llegó arriba y cogió un fruto, pero se le cayó. Aquello lo minó. Lorea no podía pasar de la mitad del tronco, pero poco a poco iba ascendiendo. Y Carra, volvía al cielo y cogía otro coco. La de Portugalete ganó el desafío, mientras Santa y Lorea se veían obligados a hacer las maletas por no alcanzar ningún coco. Debacle Corocote.