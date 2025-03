El divertido vacile de Iñaki López a Ramón Espinar: «Parece Fraga andando...»

A.M. Sábado, 29 de marzo 2025, 15:16 Comenta Compartir

Ramón Espinar, que colabora habitualmente en 'Más vale tarde', sufrió un pequeño percance en el programa del pasado jueves. Al expolítico de Podemos se le quedó el micrófono abierto y los espectadores pudieron escuchar desde casa sus quejas por un importante dolor que sufría en una de sus rodillas.

«Se me está poniendo como una bota, me cago en la puta», debió decir el madrileño. Sus seguidores se dieron cuenta y no tardaron en preguntarle por redes sociales por lo ocurrido. Espinar contó que había sufrido una caída con la bicicleta y que la tenía «tocada».

Y en una de estas conversaciones entró Iñaki López. El presentador de 'Más vale tarde' quiso bromear sobre lo ocurrido y desveló que Espinar parecía «Fraga andando». «No ha traído el trombocid», contó. A Espinar le hizo gracia el comentario.

No ha traído el trombocid y parece Fraga andando…. — Iñaki López (@_InakiLopez_) March 28, 2025

El tono jocoso que utiliza habitualmente Iñaki López es uno de sus grandes atractivos como presentador de televisión. Su valía al frente de 'Más vale tarde', sumada a su larga trayectoria en la pequeña pantalla, le ha valido la confianza de Atresmedia para ponerse al frente de un nuevo programa.

El presentador vizcaíno se dedicará en las próximas semanas a la grabación de '¿Tesoro o cacharro?', la versión española de 'Trash or Treasure', que se emitirá próximamente en La Sexta.