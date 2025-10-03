El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sean «P Diddy» Combs en Cannes 2008. R

Sean 'Diddy' Combs condenado a más de cuatro años de prisión por delitos relacionados con prostitución

El rapero y productor, de 55 años, fue sentenciado en Nueva York tras ser hallado culpable de organizar encuentros sexuales pagados con sus parejas

C. P. S.

Viernes, 3 de octubre 2025, 23:42

Comenta

El rapero y empresario Sean «Diddy» Combs fue condenado este viernes a 50 meses de prisión por delitos relacionados con prostitución, tras un juicio en el que la fiscalía pedía hasta 11 años de cárcel. La sentencia fue dictada por el juez federal Arun Subramanian en Manhattan, luego de que un jurado lo declarara culpable el pasado 2 de julio.

Combs, fundador de Bad Boy Records y figura clave en la expansión del hip-hop en la cultura estadounidense, fue acusado de organizar encuentros sexuales con acompañantes masculinos que viajaban entre estados para mantener relaciones con sus parejas, mientras él grababa en video y se masturbaba.

El artista fue absuelto de los cargos más graves de asociación ilícita y trata de personas, que podían haberle supuesto cadena perpetua. Dichas acusaciones se centraban en los testimonios de la cantante Casandra Ventura y otra mujer identificada como Jane, quienes afirmaron haber sido forzadas a participar bajo amenazas y violencia.

En su declaración final ante el tribunal, Combs pidió perdón a ambas mujeres y aseguró que había aprendido la lección: «Sé que nunca volveré a poner mis manos sobre otra persona», dijo entre lágrimas. Sus hijos también solicitaron clemencia al juez, destacando que su padre había cambiado desde su arresto en 2024.

La fiscalía argumentó que el caso no podía verse como un «exceso de un estilo de vida de sexo, drogas y música», sino como parte de un historial de abusos que debía ser tenido en cuenta. Por su parte, la defensa subrayó que el comportamiento de Combs estuvo marcado por una fuerte adicción a las drogas y reclamó una pena reducida de 14 meses.

El rapero, que lleva más de un año en prisión preventiva en Brooklyn, podrá apelar la sentencia. Con esta decisión, uno de los nombres más influyentes de la música urbana se convierte también en uno de los más destacados condenados por delitos sexuales en la industria del entretenimiento estadounidense.

