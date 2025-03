El día que Rufián se enfrentó a su exjefa de El Corte Inglés tras entrar en política

A. Mateos Lunes, 3 de marzo 2025, 08:07 | Actualizado 08:48h. Comenta Compartir

Gabriel Rufián ha sido el último protagonista de 'Lo de Évole'. El portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados fue entrevistado por Jordi Évole en una charla que no dejó indiferente a nadie. Desveló varias anécdotas, entre ellas la mala relación que tenía con el presentador.

«Tú me has caído muy mal», le soltó Évole nada más comenzar la entrevista. Al parecer, el sentimiento era mutuo. Así se lo expresó Rufián: «Tú a mí peor, yo he rajado mucho de ti». El presentador se preguntó cuál podía ser el motivo de esa mala relación. «Pues no lo entiendo porque los dos tenemos bastantes cosas en común: los dos somos del extrarradio de Barcelona, venimos de padres que han llegado de fuera, a los dos nos gusta el fútbol... ¿Qué ha pasado para que no nos lleváramos bien?». Y Rufián le sorprendió confesando que él «era un gilipollas»: «Me costaba entender a la gente que pensaba que era de los míos y no era de los míos. Y pensaba que era mejor darle hostias que abrazos».

Una vez solucionadas las rencillas, Rufián se abrió en canal y desveló algunas de las anécdotas que le persiguen, y de las que se arrepiente. Por ejemplo, cuando escribió un mensaje en la antigua red social Twitter sobre el partido socialista catalán y al día siguiente falleció Carme Chacón. «A veces me acuerdo y pienso que ojalá hubiera tenido una conversación con ella. No iba hacia ella, pero recuerdo que pensé que quizás esta persona se encontraba ya mal, quizás me leyó...». Con Chacón tuvo «una relación muy breve», coincidió en su primera campaña como candidata del PSC y le dio «bastante caña».

Más sorprendente es lo que hizo Gabriel Rufián nada más entrar en política. El portavoz de ERC en el Congreso contó que en sus inicios en el mercado laboral se dedicaba a la venta de productos de moda juvenil en El Corte Inglés y que aquello era «la selva». Al parecer, y según relató, él y sus compañeros iban a comisión. Y la «pelea» por hacerse con ese extra era brutal debido a los bajos salarios de los trabajadores. Hasta que un día acordaron imponer la fórmula del «socialismo». Évole se sorprendió. «Llegamos a una especie de revolución. Era el cartón. Es decir, por orden. Ahora me toca a mí, ahora a ti...», explicó el político.

Después de aquella aventura y ya como diputado, Rufián volvió a su antiguo puesto de trabajo y se encontró con su exjefa. «Fui donde estaba la jefa de ese momento, que me había dicho era un cero a la izquierda. Le pregunté 'quién es el cero a la izquierda ahora'», reconoció ayer en 'Lo de Évole'. Rufián aseguró que se arrepintió al instante de aquel episodio, aunque añadió un pero: «Era una tipa que se portaba muy mal con la gente».