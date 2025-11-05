El día que Paula Echevarría pensó que iba a morir en un avión: «Escribí un mensaje de despedida» La actriz visita 'El Hormiguero' y confiesa que pasó «miedito» en uno de sus últimos viajes a Canarias

Paula Echevarría y William Levy fueron anoche los protagonistas de 'El Hormiguero'. Los intérpretes de 'Camino a Arcadia', la nueva serie que llega el día 10 a la plataforma SkyShowtime, relataron algunas de las anécdotas que les deja el rodaje y la exmujer de David Bustamante confesó que una de ellas le dio «miedito».

Era el mismo fin de semana de la dana en Valencia y Echevarría volaba a Canarias, donde se estaba rodando la serie. «Bueno, ¿tú te acuerdas que llegué al rodaje y me contaste que te encontraste al piloto de otra compañía que decía que había llegado...?», le dijo ella a Levy. Ella contó que en Canarias «hay viento siempre y el aeropuerto no es que sea enorme...»

Aquel día, el vuelo se vio afectado por una tormenta. «Llegué a mandar, bueno, no lo llegué a mandar, pero tenía escrito un mensaje de despedida», confesó la actriz. «Pasé bastante miedo y hubo muchos gritos en el avión. La gente rezaba...», recordó Echevarría con cierta angustia. «El mensaje lo tenía preparado por si en algún momento tenía que darle a enviar».

Motos, sorprendido, quiso saber qué ponía en el mensaje. Echevarría no lo recuerda bien «porque lo borré inmediatamente». «La cosa se tranquilizó y se arregló, el piloto fue un héroe que pudo hacerlo bien. Pero era bonito, emotivo, aunque de repente me vi escribiendo y diciendo '¿cómo, aquí, en serio?», recordó.

Para rebajar un poco de tensión, la hormiga Trancas bromeó con que el contenido del mensaje debía ser algo similar a «os odio a todos, por fin me voy de este mundo». Lo consiguió. Echevarría, Levy y Motos esbozaron una sonrisa y se olvidaron de la angustiosa anécdota que acababan de revelar.