El día que Belén Esteban respondió a una llamada de auxilio de Bad Gyal La cantante catalana desvela una curiosa anécdota que le ocurrió al viajar a Estados Unidos

A.M. Miércoles, 3 de diciembre 2025, 09:07

Bad Gyal fue la invitada anoche al 'Late Xou' de Marc Giró en La 1. La artista catalana presentó su nuevo single, 'Fuma', el disco y la gira que llevará a cabo el próximo año. Y entre broma y broma desveló una divertida anécdota que le ocurrió durante un viaje con Belén Esteban como protagonista.

La catalana viajaba a Estados Unidos para un evento y se olvidó en Barcelona el vestido que debía llevar. Cuando abrió la maleta en el hotel y descubrió su descuido acudió rápidamente a sus redes sociales para lanzar un mensaje de auxilio. Ese 'SOS' lo recogió, sorprendentemente, Belén Esteban. «Me contestó al minuto, '¿qué necesitas cariño?'», desveló Bad Gyal.

La colaboradora de televisión tiró de agenda porque «tenía un contacto en Iberia» y «me llegó el vestido un día antes», contó tras elogiar a Esteban. «A Belén todo el mundo la ama».

Giró también quiso saber por la afición de la artista al podcast de 'Crims' de Carles Porta. «Que algún criminólogo que trabaje en el programa me diga si dormirme escuchándolo es de psicópata», bromeó recomendándoselo a los espectadores: «La voz, las musiquitas... me quedo dormida y al día siguiente lo vuelvo a poner donde me dormí».