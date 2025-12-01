Desvelan cómo será el vestido de Cristina Pedroche en la Campanadas Josie, su estilista, avanza cómo será el 'look' de la presentadora este 31 de diciembre y Atresmedia lanza el primer adelanto

Cristina Pedroche celebrará esta Nocheveja sus duodécimas Campanadas desde la Puerta del Sol. La presentadora de Atresmedia se comerá las doce uvas por duodécimo año consecutivo y, por supuesto, también ha comenzado recientemente con la promoción del que será su duodécimo vestido. El momento que más expectación genera de la noche. Y todo apunta que el nuevo 'look' irá en torno al número 12.

La pista que podría ser definitiva la ha aportado el autor del vestido, Josie. El estilista de Pedroche ha confesado a Europa Press que el concepto del vestido estará relacionado con las doce uvas y los doce años que la presentadora lleva dando las Campanadas: «Es el año que necesitábamos hacer este 'look' y aquí esta».

Cristina Pedroche se mantuvo hace unos días en la misma línea... «Sí te voy a decir que es el año que más me ha costado», reconoció antes de desvelar que «este año es muy especial y lo que tenemos preparado es muy grande». «No va a dejar a nadie indiferente», afirmó.

Los términos de 'grande' y 'especial' están presentes también en el primer adelanto lanzado por Atresmedia, que este año ha decidido que Pedroche y Chicote sea la pareja de las Campanadas de todas sus cadenas, La Sexta incluida.

💥 Preparaos para el mayor evento de estas navidades.



🔔Unas campanadas como nunca habéis visto.



Porque lo que tenemos preparado... ES MUY GRANDE. 😉 #CampanadasA3



Te lo contamos: https://t.co/wtaOzpfrYF pic.twitter.com/ctutyDi0pB — Antena 3 (@antena3com) November 29, 2025

«Lo que tenemos preparado... Es muy grande», apuntan desde la cadena audiovisual recalcando en mayúsculas el término 'grande'. «Preparaos para el mayor evento de estas Navidades. Unas Campanadas como nunca habéis visto», promete Atresmedia en la introducción del vídeo promocional.

En las imágenes se ve a Chicote y a Pedroche, con un vestido que deja ver parte de su cuerpo desnudo, invitando a la audiencia a seguir el próximo 31 de diciembre las Campanadas en Atresmedia. En ese instante, una trabajadora pronuncia la palabra 'corten' que indica que el anuncio ha finalizado. Entonces, Chicote le confiesa a su compañera que quizás «nos estemos pasando un poco con las Campanadas». Pero Pedroche le explica que no, que «este año tenemos preparado algo muy especial y muy grande». El cocinero dice comprender el mensaje pero ella insiste en que no lo sabe... y que es «muy grande».