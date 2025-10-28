El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El desplante de Paz Padilla a sus antiguos compañeros de 'Sálvame' en el estreno de su última película

La humorista presentó en Madrid 'Cuerpos locos', la comedia que se rodó en Vitoria

S. O.

Martes, 28 de octubre 2025, 13:56

Comenta

«¡Qué feo, qué feo!», exclamaba este martes indignada Belén Esteban. La colaboradora de 'No somos nadie' no dudó en afear la actitud de Paz Padilla con sus antiguos compañeros de 'Sálvame' durante el estreno de su última película, 'Cuerpos locos', que se rodó en Vitoria.

El programa que se emite en TEN y en Quickie obtuvo la acreditación para la premier celebrada en Madrid y en plena alfombra roja la cómica y actriz gaditana hizo un desplante a Marta Riesco que pone de relieve la mala relación de con los colaboradores del emblemático programa de Telecinco.

El reencuentro comenzó con cordialidad, pero la tensión se palpó cuando la reportera de 'No somos nadie' le preguntó por su reciente paso por 'D Corazón', programa que se emite los fines de semana en La 1 de Televisión Española, para presentar el filme: «Han dicho los medios que estuviste un poco arisquilla…», le soltó la ex de Antonio David Flores. Riesco no pudo ni terminar la frase, ya que la andaluza le dio dos besos, con una amplia sonrisa, y trató de escabullirse del lugar. Sin embargo, un miembro de la organización le recordó que tenía que atender al resto de medios.

Fue entonces cuando en el plató de 'No somos nadie', que siguieron en directo el reencuentro con Paz, hicieron visible su malestar. «Prefiero que no me acrediten antes que pasar el momento que has pasado, Marta. Eso no lo hace una profesional. Su cara era un cuadro», lanzó 'la princesa del pueblo'.

Vitoria, un plató de cine

La comedia 'Cuerpos Locos' y está dirigida por Ana Murugarren, que en los últimos años se ha consolidado con la saga de 'García y García', en cuya segunda parte participaba Paz Padilla junto a José Mota y Pepe Viyuela. Se rodó en Vitoria. La presencia de la conocida presentadora en la ciudad creó una enorme expectación.

