El desgarrador relato de Ester Expósito contra la violencia vicaria La actriz progatoniza la campaña del Ministerio de Igualdad contra la violencia machista en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este martes 25 de noviembre

Silvia Osorio Martes, 25 de noviembre 2025, 10:50

Ester Expósito protagoniza la campaña contra la violencia vicaria que el Ministerio de Igualdad ha lanzado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se celebra este martes 25 de noviembre. Cualquier relato de una víctima de esta lacra resulta estremecedor e impactante. La actriz no expone ningún sufrimiento personal que haya vivido en sus carnes pero pone voz a una de las muchas historias que se esconden detrás de la violencia machista. Su relato ha emocionado.

En un vídeo de seis minutos, la intérprete, que saltó a la fama por la serie 'Élite', narra un texto del autor argentino Hernán Casari basado en un caso real. 'La búsqueda del tesoro' es una escalofriante historia en la que un padre secuestra a su hija para hacer daño a su expareja .Inés y Matías comenzaron su relación en 2015. Durante años mantuvieron una convivencia aparentemente normal, hasta que en 2021 la situación empezó a deteriorarse: los celos, el control del teléfono, las primeras agresiones y las repetidas rupturas y reconciliaciones marcaron la relación.

La actriz cuenta que un día Matías recogió a la hija de ambos en el colegio y desapareció con ella durante tres días en un camping sin cobertura. Al regresar del trabajo, Inés encontró una serie de notas que la obligaban a seguir pistas relacionadas con momentos íntimos de la pareja. La cadena de mensajes desembocaba en una tablet: al encenderla, Inés se encontraba con el vídeo que Ester había grabado creyendo que formaba parte de una sorpresa romántica.

«Hola, Inés. Soy Ester. Sé que estarás un poco sorprendida. Pero tranquila. Matías tiene un tesoro escondido muy especial para ti. El amor es plantar un limonero juntos. Compartir un postre. Ver tu serie favorita. Ojalá quieras pasar el resto de tu vida con él. Porque si no, Matías se va a poner muy triste y nunca más verás tu tesoro», indica Expósito en el vídeo visiblemente emocionada y con los ojos humedecidos.

«Seguir avanzando»

Según explicó la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en la presentación de la iniciativa, el objetivo de su departamento es «sensibilizar, tomar conciencia de lo compleja que es la violencia vicaria y también de dar alternativas, de seguir avanzando». «Nuestra lucha tiene que ser incansable. Es una lucha hacia la democracia, hacia la igualdad de derechos y hacia, como digo, mayores cuotas de civilización», ha asegurado.