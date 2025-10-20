El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente La Oreja de Van Gogh aplaza la venta de las entradas por la caída de Amazon
Stella del Carmen. EP

Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen

La revista 'People' y uno de los invitados han revelado el secreto mejor guardado

Joaquina Dueñas

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:43

Comenta

A pesar de las fuertes medidas de seguridad que han rodeado el enlace entre Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, y Alex Gruszynski en la Abadía Retuerta, en Valladolid, finalmente han trascendido algunas imágenes y se ha descubierto el secreto mejor guardado del enlace. Y no ha sido uno, sino dos, los vestidos que hemos visto de la novia. El primero ha sido revelado por la revista 'People' que ha publicado una imagen de los flamantes esposos cogidos de la mano caminando junto a los viñedos de la finca. El segundo, ha sido gracias a la publicación de uno de los invitados en redes sociales.

Aunque con poca definición, en la imagen de la publicación estadounidense, se puede apreciar el diseño de aires medievales elegido por Stella del Carmen para el 'sí, quiero', con encaje de motivos florales, cuerpo ceñido de escote Bardot y amplias mangas. El segundo vestido lo hemos conocido gracias a la publicación de Ash Nouri que ha subido a sus stories uno de los momentos de la fiesta en el que los invitados llevan a los novios, sentados en sillas, en volandas. Un instante de gran celebración en el que se observa un vestido nupcial con un tejido de efecto satén, cuerpo drapeado y manga corta.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una fiebre que dura ya 20 años en Bilbao
  2. 2 El gesto de Unai Simón con un niño que viajó de Murcia a Elche para animar al Athletic y conocer a su ídolo
  3. 3 El secreto mejor guardado: así fue la boda de Stella del Carmen, hija de Antonio Banderas
  4. 4

    El centro de Bilbao acumula más de 300 lonjas vacías
  5. 5

    56.000 euros de indemnización por una mala ortodoncia
  6. 6

    Vuelta al pasado: la construcción de madera llega a cuatro VPO de Bizkaia
  7. 7

    Así fue el espectacular robo de las joyas de la corona francesa en el Louvre
  8. 8

    Bizkaia tiene 51 niños que precisan ya acogida y solo una familia disponible
  9. 9 Problemas en diferentes plataformas por culpa de la caída mundial de la nube de Amazon
  10. 10

    La parada cardiaca de un atleta ensombrece el Cross de Zornotza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen

Descubrimos dos vestidos de novia de Stella del Carmen