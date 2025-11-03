La demoledora frase de Silvia Intxaurrondo sobre el discurso de Carlos Mazón La periodista de TVE ha cargado contra el hasta ahora presidente de la Comunidad Valenciana

En las tertulias políticas de este lunes y, a buen seguro, de toda la semana, se va a hablar de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana. En 'La Hora de La 1', Silvia Intxaurrondo ha tomado la palabra tras la comparecencia del ya 'expresident', al que ha criticado por no acordarse de las víctimas, entre otras cosas.

«Hay que saber estar a la altura hasta para marcharse. A no ser que uno esté pensando en embarrar y en la defensa jurídica personal para la cual sería mejor no citar a los fallecidos», ha sentenciado la periodista.

Intxaurrondo ha valorado el discurso de Mazón, del que ha afirmado que «dejaba algunas dudas por las acusaciones directas, por su 'yo habría dimitido, pero', la pregunta es quién lo impidió porque no ha pronunciado la palabra 'dimisión' pero se ha referido al nuevo presidente». «No sabemos si renuncia o no renuncia, podría haber sido muy claro», aapuntaba la periodista, que señalado que «hemos tenido que inferirlo».

La comunicadora ha añaido un apunte sobre la escasa referencia que el político del PP ha hecho a las víctimas: «Por cierto, ha dedicado una frase en todos estos minutos a los 229 fallecidos. Fíjense, hay que saber estar a la altura hasta para marcharse, a no ser que uno esté pensando en embarrar y en la defensa jurídica personal para la cual sería mejor no citar a los fallecidos», ha afirmado la presentadora.